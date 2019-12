Tarifs d'électricité et ménages à faible revenu, une étude de l'IRIS sans fondements

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec réfute l'affirmation de Jean-François Blain auteur d'une étude de l'IRIS voulant que la réforme des tarifs d'électricité domestiques de 2017 à 2019 ait désavantagé les ménages à faible revenus.

L'auteur de l'étude tire des conclusions hâtives qui ne sont basées sur aucune donnée probante.

Au contraire, en rehaussant la première tranche de consommation de 30 kWh à 40 kWh, les clients bénéficient aujourd'hui de 10 kWh de plus par jour au prix le plus bas. Cela a contribué à alléger la facture des petits consommateurs, y compris les ménages à faible revenu, qui utilisent principalement l'électricité pour le chauffage de leur résidence.

D'ailleurs dans son rapport publié en mai dernier, la Vérificatrice générale du Québec tirait des conclusions contraires à ce sujet:

« La stratégie tarifaire d'Hydro-Québec a permis d'atténuer la hausse des tarifs pour la majorité des ménages à faible revenu. Par exemple, en 2018, la consommation moyenne de près de 60% des ménages à faible revenu était inférieure à 20 000 kilowatts-heures, et ces clients ont été avantagés par la stratégie tarifaire. »

Contrairement à la thèse de M. Blain, il faut être prudent lorsqu'on fait une adéquation directe entre la consommation d'électricité et le niveau de revenus des clients. Plusieurs facteurs influencent le volume et le profil de consommation d'électricité des clients, notamment le type d'habitation, sa localisation et son isolation, la source d'énergie utilisée pour le chauffage, la taille et la composition du ménage qui l'occupe et leurs comportements énergétiques. Ainsi, on retrouve des ménages à faible revenu dans tous les profils de consommation.

Cela dit, Hydro-Québec a mis en place différentes mesures pour aider les ménages à faible revenu, notamment en facilitant les ententes de paiement et développant des programmes d'efficacité énergétique.

Il faut également rappeler que plusieurs organismes de défense des ménages à faible revenu étaient favorables à la réforme des tarifs de l'électricité.

