Tarif de 10 % sur l'aluminium canadien : Ottawa doit demander aux États-Unis de bloquer l'aluminium chinois

MONTRÉAL, le 28 août 2020 /CNW Telbec/ - Le tarif de 10 % réinstauré par l'administration Trump sur l'aluminium canadien est non seulement injustifié du point de vue de la sécurité nationale américaine, il rate aussi sa cible, puisque la baisse du prix de ce métal sur le marché mondial s'explique dans une large mesure par la surcapacité chinoise. La Chine inonde le marché nord-américain de son aluminium polluant transité par le Mexique, un pays qui produit d'ailleurs très peu de ce métal. Actuellement, s'il y a un problème sur ce marché mondial, c'est loin d'être la faute du Canada. L'administration Trump doit trouver d'autres solutions.

« Ce n'est pas normal que Trump favorise les alumineries de la Chine. Nous demandons à Ottawa d'intervenir auprès du gouvernement américain pour que les deux pays fassent respecter ensemble le nouvel Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM ou USMCA en anglais). Celui-ci prévoit 70 % d'aluminium nord-américain dans la production d'automobiles. L'arrivée importante d'aluminium chinois par le Mexique compromet cet objectif et met en danger la sécurité de l'approvisionnement nord-américain », défend Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN). L'ACEUM prévoit d'ailleurs une coopération entre les trois pays pour prévenir l'évasion douanière.

Comme la collaboration avec le gouvernement américain n'est plus chose facile depuis l'arrivée du président Trump et qu'il ne se gêne pas à imposer ses tarifs, la FIM-CSN estime que le gouvernement canadien doit pour le moment soutenir activement son industrie de l'aluminium.

Ottawa devrait donc :

1- Accélérer la mise en place et la promotion d'une certification pour « l'aluminium vert » fabriqué à partir d'hydro-électricité et non à partir du charbon ou du gaz. Ce serait un avantage comparatif important pour l'aluminium canadien si cette réalité était connue des consommateurs. La traçabilité liée à cette certification devrait aussi permettre de prouver la provenance canadienne du métal et éviter les fausses affirmations sur l'origine du produit.

2- Prévoir un soutien financier pour améliorer la compétitivité de l'industrie de l'aluminium qui doit faire face à une concurrence féroce (et moins écologique) tout en naviguant dans une crise économique causée par la COVID-19. Il serait hasardeux d'attendre la fin du conflit pour soutenir l'industrie avec l'argent des tarifs. On ne sait pas dans combien de temps tout va se régler ni combien d'argent sera accumulé par le biais des tarifs.

3- À défaut de collaboration pour renforcer la production nord-américaine et mettre un terme aux tarifs, le Canada devrait répliquer fermement en mettant fin temporairement à l'ouverture prévue dans l'ACEUM pour les produits laitiers et ceux placés sous l'égide du système de la gestion de l'offre. Ce retour temporaire à une gestion de l'offre d'avant l'ACEUM aurait un impact important dans les États agricoles, comme le Wisconsin, qui sont des cibles électorales importantes pour le président Donald Trump.

Retrouver un climat propice à l'investissement

« Si le Canada ne peut plus compter sur son allié de toujours, il doit prendre les moyens pour envoyer un message clair et forcer les États-Unis à revenir à la table pour régler ce conflit injustifié. Les travailleuses et les travailleurs de l'aluminium veulent un marché nord-américain équitable qui permettra aux alumineries du Canada et des États-Unis d'investir. Ce n'est pas le cas en ce moment et l'avenir de notre industrie nationale est compromis », affirme Michel Desbiens, président du Syndicat national des employés de l'aluminium de Baie-Comeau-CSN.

À propos

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble près de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Elle est notamment présente dans le secteur de l'aluminium.

SOURCE Fédération de l'industrie manufacturière (FIM–CSN)

Renseignements: Thierry Larivière, conseiller aux communications de la CSN, [email protected], 514 966-4380

Liens connexes

www.fim.csn.qc.ca