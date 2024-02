Financement pour attirer et faire progresser la recherche clinique canadienne sur les maladies inflammatoires de l'intestin

TORONTO, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (Takeda) est heureuse d'annoncer son appui à la subvention PIONEER d'un million de dollars au Consortium canadien de recherche en maladies inflammatoires de l'intestin (CCRM) pour la deuxième année. Cette subvention, à laquelle Takeda a contribué à hauteur de 500 000 $ sur un million, continuera de soutenir une recherche clinique canadienne efficace et de qualité supérieure dans le but d'améliorer les résultats thérapeutiques et la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin (MII).

« Chez Takeda, notre dévouement indéfectible consiste à apporter un changement concret dans la vie des Canadiens aux prises avec une maladie intestinale inflammatoire », a déclaré Rute Fernandes, présidente et directrice générale de Takeda au Canada. « Pour ce faire, nous devons continuer d'investir dans la recherche scientifique qui répond aux besoins des patients, et c'est pourquoi nous sommes heureux de continuer d'appuyer cet important programme. »

Pour la deuxième subvention de PIONEER, la priorité sera accordée à un essai contrôlé à répartition aléatoire (ECR) prospectif multisite, mais une ou plusieurs conceptions sans ECR seront aussi envisagées, et les membres du CCRM seront appelés à participer. Les chercheurs qui ont des données pilotes et le soutien de partenaires sont encouragés à partager ces détails. Les demandes de financement allant jusqu'à 1 million de dollars seront prises en considération, et elles pourront être réparties sur au moins deux ans et un maximum de cinq ans.

« L'objectif du CCRM est de faire progresser les soins aux personnes atteintes de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse par la recherche », a déclaré le Dr Talat Bessissow, président du CCRM et gastroentérologue à l'Université McGill. « Nous sommes extrêmement fiers de notre communauté de recherche et de ce programme, et nous sommes reconnaissants du partenariat de Takeda et de son dévouement pour que la recherche avance au Canada. »

La première subvention PIONEER a été accordée au Dr Christopher Ma, Professeur agrégé de médecine et Community Health Sciences, pour son étude PATHFINDER, un essai pragmatique multicentrique à répartition aléatoire visant à examiner quelle classe de produits biologiques constitue le meilleur traitement de première ligne pour les patients atteints de la maladie de Crohn iléale à haut risque.

« Au Canada, il existe une forte concurrence pour le financement de la recherche clinique à impact élevé et les chercheurs, les médecins et les patients sont très désireux de faire avancer le domaine », a déclaré le Dr Ma. « La subvention PIONEER, établie grâce à un appui de 1 000 000 $ de Takeda, donne aux chercheurs canadiens en MII une occasion incroyable et vraiment unique de mener des recherches axées sur l'évolution de la pratique et réalisées par des chercheurs. Nous voyons de nos propres yeux les répercussions de cette subvention sur notre communauté de recherche, le recrutement ayant déjà commencé et la plupart des sites de l'étude PATHFINDER devant ouvrir en 2024. »

Maladies inflammatoires de l'intestin (MII) - les principales formes de MII, soit la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, causent une inflammation chronique du tractus gastro-intestinal (GI) qui nuit à la digestion des aliments, à l'absorption des nutriments et à l'élimination des déchets de l'organisme des personnes touchées. Plus de 300 000 Canadiens sont atteints de cette maladie pour laquelle il n'existe actuellement aucun remède.i ii

Les lettres d'intention sont maintenant acceptées et doivent être envoyées d'ici le 26 mars 2024, à 00h00 HNE. Vous trouverez plus de détails, y compris des renseignements sur la façon de soumettre une lettre d'intention, à l'adresse suivante: https://circ-ccrm.ca/pioneer-grant/.

À propos du CCRM

Le CCRM a été fondé en 2017 avec le soutien de l'organisme Crohn et Colite Canada. Son but est d'attirer et de faciliter des études cliniques au Canada par la création d'un réseau de collaboration entre cliniciens et chercheurs, tout en offrant un soutien à la recherche. Le CCRM, qui existe depuis six ans, continue de croître et mène actuellement neuf études multicentriques lancées par des chercheurs et conçues pour répondre à d'importantes questions cliniques, y compris quatre essais contrôlés multicentriques avec répartition aléatoire. Pour en savoir plus sur le CCRM, visitez circ-ccrm.ca.

À propos de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada s'efforce sans relâche de trouver des façons de soigner la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse afin d'améliorer la vie des enfants et des adultes touchés par ces maladies chroniques. Nous sommes le plus important organisme bénévole du pays à s'acquitter de cette mission et nous sommes l'un des deux principaux bailleurs de fonds de la recherche sur la maladie de Crohn et la colite dans le monde. Nous avons investi plus de 135 millions de dollars dans la recherche à ce jour. Nous transformons la vie des personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite grâce à la recherche, à des programmes destinés aux patients, à la défense des droits et à la sensibilisation du public. Pour de plus amples renseignements, visitez le site crohnsandcolitis.ca et abonnez-vous à @getgutsycanada sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK), un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement dans les traitements dérivés du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de recherche et développement collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez : takeda.com/fr-ca

SOURCE Takeda Canada, Inc.

Renseignements: de la part des médias, veuillez communiquer avec : Takeda Canada, Amanda Jacobs, [email protected], 647 798-2231; Crohn et Colite Canada, [email protected]