TGW101 est un CAM de nouvelle génération de première catégorie capable de cibler TAG-72 avec une charge utile de MMAE, qui a été développé à partir de la chimie de liaison Click-to-Release exclusive de Tagworks; TGW101 est le premier anticorps conjugué bioorthogonal activé par la chimie de clic in vivo, qui permet un contrôle supérieur de l'activité de la charge utile au niveau tumoral

Les données préliminaires de l'essai devraient être diffusées entre le début et le milieu de l'année 2026

NIJMEGEN, Pays-Bas, et BOSTON, 10 septembre 2025 /CNW/ - Tagworks Pharmaceuticals BV (« Tagworks »), une entreprise spécialisée en oncologie de précision en phase clinique qui utilise sa plateforme de traitement Click-to-Release exclusive pour développer une nouvelle norme de soins pour les patients atteints de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui que le niveau de troisième dose a été lancé dans le cadre de la phase 1 de l'essai clinique en cours visant à évaluer TGW101, un conjugué anticorps-médicament (CAM) de première catégorie ciblant la glycoprotéine 72 (TAG-72) associée aux tumeurs avec une charge utile d'auristatine E monométhylée (MMAE) chez les patients atteints de tumeurs solides avancées.

« Nous sommes heureux de signaler les progrès continus de notre essai clinique de phase 1 du TGW101, qui reflète notre solide exécution opérationnelle et notre engagement à faire progresser notre technologie pionnière Click-to-Release, a déclaré Ken Mills, chef de la direction de Tagworks. La décision du comité de surveillance de l'innocuité de passer au troisième niveau de dose souligne le profil sûr favorable du TGW101 à ce jour. Nous sommes encouragés par le potentiel du profil hautement différencié du TGW101 pour répondre aux besoins importants non satisfaits dans le traitement des tumeurs solides avancées, tout en surmontant les limites observées avec d'autres thérapies de CAM. Nous avons hâte de partager les données préliminaires de l'étude, y compris celles sur l'innocuité, la pharmacocinétique et les premiers signes potentiels d'activité clinique, entre le début et le milieu de 2026. »

L'essai de phase 1 en cours est une étude multicentrique ouverte d'augmentation de la dose conçue pour évaluer l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et l'activité antitumorale préliminaire du TGW101 chez les patients atteints de tumeurs solides récidivantes ou réfractaires. Les objectifs consistent principalement à déterminer la dose maximale tolérée, la dose recommandée de phase 2 et le régime posologique pour l'expansion de la cohorte.

À ce jour, l'essai a procédé à trois niveaux de dose à la suite d'examens de l'innocuité favorables par le comité de surveillance de l'innocuité. Jusqu'à sept niveaux de dose sont actuellement prévus, et la dose maximale à évaluer peut être modifiée selon l'évolution des données cliniques sur le plan de l'innocuité et de la pharmacocinétique. L'étude vise à inscrire jusqu'à 50 patients dans des sites aux États-Unis, avec une expansion possible vers d'autres régions.

Tagworks prévoit publier les données préliminaires sur l'innocuité et la pharmacocinétique, ainsi que tout signal précoce d'efficacité, entre le début et le milieu de 2026.

À propos du TGW101

TGW101 est un conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant TAG-72, un marqueur non internalisant présent à la surface de nombreuses cellules tumorales solides. Le TGW101 est un fragment d'anticorps bivalent (diabody) liant TAG-72 conjugué à la toxine d'auristatine E monométhylée (MMAE). Le TGW101 est d'abord administré par voie intraveineuse et peut se lier au TAG-72 dans la tumeur. Ensuite, un petit déclencheur moléculaire est administré par voie intraveineuse, ce qui entraîne le clivage chimique sélectif de la liaison chimique du TGW101 lié à la tumeur, la libération de la MMAE dans le microenvironnement extracellulaire de la tumeur et sa diffusion dans les cellules tumorales environnantes. TGW101 est étudié dans le cadre d'un essai clinique multicentrique ouvert à augmentation de la dose de phase 1 conçu pour évaluer l'innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique et l'efficacité préliminaire chez les patients atteints de tumeurs solides avancées.

À propos de Tagworks Pharmaceuticals

Tagworks Pharmaceuticals est une entreprise spécialisée en oncologie de précision en phase clinique qui utilise sa plateforme de traitement Click-to-Release exclusive pour développer une nouvelle norme de soins pour les patients atteints de tumeurs solides en ciblant des marqueurs tumoraux validés cliniquement qui, jusqu'à maintenant, sont restés hors de portée des thérapies courantes. Son programme principal, TGW101, est un conjugué anticorps-médicament (CAM) ciblant TAG-72, un marqueur non internalisant présent à la surface de nombreuses cellules tumorales solides. Tagworks met au point un pipeline de nouveaux traitements contre le cancer en tirant parti de sa technologie Click-to-Release dans une gamme de modalités thérapeutiques, y compris les CAM et les thérapies radiopharmaceutiques ciblées. L'entreprise a son siège social aux Pays-Bas et exerce ses activités aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez notre site www.tagworkspharma.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2669116/Tagworks_Logo.jpg

SOURCE Tagworks Pharmaceuticals BV

PERSONNE-RESSOURCE : Médias et investisseurs, Deborah Elson/Maeve Conneighton, Argot Partners, 212 600-1902, [email protected]