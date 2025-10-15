TGW211 est un radioimmunoconjugué anti-HER2 de nouvelle génération de première catégorie développé sur la base de la plateforme de chimie bioorthogonale, de clic in vivo de liaison Click-to-Release exclusive de Tagworks

TGW211 est conçu pour être bien absorbé par la tumeur et pour éliminer de manière sélective et rapide la radioactivité circulante non désirée

Essai clinique de phase 0/1 (essai CleavHER) du TGW211 lancé par le centre médical universitaire Radboud aux Pays-Bas; inscription des premiers patients prévue d'ici la fin de 2025 et données préliminaires sur l'innocuité et la dosimétrie prévues en 2026

NIJMEGEN, Pays-Bas et BOSTON, 16 octobre 2025 /CNW/ - Tagworks Pharmaceuticals BV (« Tagworks »), une entreprise spécialisée en oncologie de précision en phase clinique qui utilise sa plateforme de traitement Click-to-Release exclusive pour développer une nouvelle norme de soins pour les patients atteints de tumeurs solides, a annoncé aujourd'hui que les organismes de réglementation néerlandais ont approuvé la demande d'essai clinique pour la phase 0/1 de l'essai clinique CleavHER, commandité par le centre médical universitaire Radboud (Radboudumc), qui évalue le TGW211, un radioimmunoconjugué de première catégorie, chez les patients atteints de tumeurs HER2-positives.

« L'approbation de la demande d'essai clinique et le lancement de notre deuxième essai clinique cette année marquent une étape importante pour Tagworks et valident le potentiel de notre plateforme Click-to-Release » a déclaré Marc Robillard, PhD, directeur scientifique et cofondateur de Tagworks. « Contrairement aux peptides, les anticorps monoclonaux radiomarqués évitent les doses élevées de rayonnement dans les reins. De nombreuses thérapies anticorps montrent une forte absorption par les tumeurs, ce qui en fait des véhicules idéaux pour la radiothérapie ciblée. Cependant, leur utilisation clinique a été limitée par la circulation sanguine prolongée qui a entraîné une myélotoxicité. Notre technologie Click-to-Release répond à cette limite en permettant de cibler précisément les tumeurs et d'être éliminées rapidement des tissus sains, élargissant ainsi la fenêtre thérapeutique et libérant de nouveaux potentiels dans le développement de radioimmunoconjugués. »

Dans le cadre d'un accord d'essai initié par les chercheurs, Tagworks et Radboudumc ont lancé la phase 0/1 du développement clinique du TGW211, la première chez l'humain, dans un seul centre, dans une étude ouverte d'imagerie sur des patients atteints de tumeurs solides HER2-positives. Les principaux objectifs de l'étude sont de déterminer l'innocuité et la tolérabilité du TGW211 marqué à l'Indium-111 (111In), et les critères d'évaluation secondaires comprennent l'évaluation de la pharmacocinétique et de la dosimétrie du 111In-TGW211 dans les tumeurs et les tissus sains. Le recrutement pour l'étude est en cours et vise à inscrire jusqu'à 18 patients.

« La plateforme Click-to-Release a le potentiel de redéfinir la fenêtre thérapeutique des anticorps en tant que vecteurs de radioactivité et représente un changement de paradigme dans l'utilisation des anticorps monoclonaux radiomarqués dans le traitement du cancer en permettant l'élimination sélective de la radioactivité circulante après le ciblage des tumeurs, ce qui améliore le rapport de dose tumorale/sanguine et réduit l'exposition des tissus sains », a déclaré le professeur James Nagarajah, MD, chercheur principal de l'étude au Radboudumc. « Nous sommes fiers de diriger la première évaluation clinique du TGW211 et de contribuer à faire progresser cette approche novatrice pour les patients. »

D'après les données précliniques récemment mises en lumière lors du congrès de l'Association européenne de médecine nucléaire (European Association of Nuclear Medicine Congress), 111In-TGW211 a montré des résultats positifs lors des tests fonctionnels in vitro et des modèles animaux in vivo. Ces résultats suggèrent que le TGW211 peut avoir un effet positif sur la réduction de la charge de rayonnement défavorable chez les patients sous traitement ciblé et améliorer l'imagerie en réduisant le bruit de fond.

Les données préliminaires sur l'innocuité et la dosimétrie de l'essai clinique de phase 0/1 sont attendues en 2026 et pourraient encourager à poursuivre le développement vers l'application d'une étude thérapeutique de phase 1 avec du TGW211 marqué à l'Actinium-225 ou au Lutétium-177.

À propos du TGW211

Le TGW211 est un produit radiopharmaceutique ciblant le récepteur de facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2), une cible bien validée dans de multiples tumeurs solides. Le TGW211 est un anticorps (trastuzumab) anti-HER2 radioimmunoconjugué lié par la plateforme de liaison chimique Click-to-Release exclusive de Tagworks. Le TGW211 est d'abord administré par voie intraveineuse et peut se lier au HER2 et être internalisé dans la tumeur. Ensuite, une petite molécule déclencheuse non perméable est administrée par voie intraveineuse, ce qui entraîne le clivage chimique sélectif de la liaison chimique du reste du TGW211 qui circule encore dans le système, la libération et l'élimination rapide du radionucléide du corps par les reins. Le 111In TGW211 est en cours d'évaluation dans le cadre d'un essai clinique ouvert de phase 0/1 (essai CleavHER) conçu pour évaluer l'innocuité, la pharmacocinétique et la dosimétrie chez les patients atteints de tumeurs solides HER2-positives.

À propos de Tagworks Pharmaceuticals

Tagworks Pharmaceuticals est une entreprise spécialisée en oncologie de précision en phase clinique qui utilise sa plateforme de chimie de liaison Click-to-Release exclusive pour développer une nouvelle norme de soins pour les patients atteints de tumeurs solides. Tagworks met au point un pipeline de nouveaux traitements contre le cancer en tirant parti de sa technologie Click-to-Release exclusive dans une gamme de modalités thérapeutiques, y compris les conjugués anticorps-médicaments et les thérapies radiopharmaceutiques ciblées. Ses principaux programmes comprennent le TGW101, un CAM ciblant TAG-72, un marqueur non internalisant présent à la surface de nombreuses cellules tumorales solides, et le TGW211, un radioimmunoconjugué ciblant les cancers HER2-positifs. L'entreprise a son siège social aux Pays-Bas et exerce ses activités aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez notre site www.tagworkspharma.com.

