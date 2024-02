Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt - AVENIR DE LA FORÊT : LES PREMIÈRES CONSULTATIONS LANCÉES DÈS CETTE SEMAINE

QUÉBEC, le 11 févr. 2024 /CNW/ - Après avoir annoncé, en novembre dernier, la tenue des Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, dévoile les détails de cette démarche de consultation nationale dont le coup d'envoi sera donné le 13 février prochain.

Du 13 février au 12 avril 2024, 12 tables régionales de réflexion sur l'avenir de la forêt seront déployées dans l'ensemble du Québec. Elles réuniront les intervenants locaux, les communautés autochtones et, finalement, les acteurs nationaux concernés par la gestion et l'aménagement de la forêt. Tout au long de cette vaste consultation nationale, les personnes et les organismes intéressés pourront également prendre part à la réflexion collective en répondant à un questionnaire sur la plateforme Web de Consultation Québec ou en déposant un mémoire afin de contribuer à cet important rendez-vous.

Parmi les grands thèmes abordés lors de ce vaste exercice de réflexion, on trouve l'aménagement durable et la productivité des forêts, l'approvisionnement en bois, la conciliation des usages, le développement économique et les retombées régionales ainsi que les partenariats autochtones.

Les Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt permettront d'élaborer une vision commune et de déterminer des solutions d'avenir pour optimiser la gestion des forêts du Québec, notamment pour permettre l'adaptation aux changements climatiques et pour assurer la pérennité de la forêt.

« La forêt québécoise constitue une richesse inestimable pour le Québec et ses régions. Les changements climatiques, entre autres, nous poussent à repenser nos façons de faire et à agir afin que la forêt puisse continuer de générer les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques attendus pour les générations actuelles et à venir. S'il y a un consensus, c'est que le statu quo n'est plus possible. Je me réjouis de l'engouement que génèrent déjà les Tables de réflexion sur l'avenir de la forêt et je remercie l'ensemble des participants et participantes de se prêter à cet exercice. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier est en vigueur depuis le 1 er avril 2013. À l'automne 2020, le bilan de l'aménagement durable des forêts portant sur la période 2013-2018 a été déposé à l'Assemblée nationale. Une révision ciblée du régime forestier, comprenant 26 mesures administratives concrètes, avait alors été adoptée pour améliorer l'environnement d'affaires et favoriser la compétitivité des entreprises. Selon les constats qui émergeront des tables de réflexion, de nouvelles mesures pourraient être envisagées.

avril 2013. À l'automne 2020, le bilan de l'aménagement durable des forêts portant sur la période 2013-2018 a été déposé à l'Assemblée nationale. Une révision ciblée du régime forestier, comprenant 26 mesures administratives concrètes, avait alors été adoptée pour améliorer l'environnement d'affaires et favoriser la compétitivité des entreprises. Selon les constats qui émergeront des tables de réflexion, de nouvelles mesures pourraient être envisagées. Le 5 septembre 2023, le Forestier en chef, se disant préoccupé par l'avenir des forêts du Québec, encourageait le gouvernement à entreprendre une réflexion sur son aménagement forestier de manière à l'adapter en fonction des défis posés par les changements climatiques. La gestion de la forêt doit dorénavant être pensée comme un tout intégré afin de diminuer les risques et de préserver la biodiversité, les espèces menacées et les avantages socioéconomiques.

Calendrier des tables de réflexion sur L'avenir de la forêt*

Participation en ligne sur Consultation Québec : du 13 février 2024 au 12 avril 2024

Tables régionales de réflexion :

1. Bas-Saint-Laurent (01) : 13 février 2024

2. Côte-Nord (09) : 20 février 2024

3. Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine (11) : 22 février 2024

4. Saguenay−Lac-Saint-Jean (02) : 27 février 2024

5. Capitale-Nationale (03) et Chaudière-Appalaches (12) : 29 février 2024

6. Mauricie (04) : 12 mars 2024

7. Centre-du-Québec (17) et Estrie (05) : 13 mars 2024

8. Outaouais (07) : 19 mars 2024

9. Laval (13), Laurentides (15) et Lanaudière (14) : 21 mars 2024

10. Abitibi-Témiscamingue (08) : 26 mars 2024

11. Nord-du-Québec (10) : 28 mars 2024

12. Montréal (06) et Montérégie (16) : 3 avril 2024

Rencontre avec les communautés autochtones : 15 février 2024

Rencontre nationale de réflexion : 11 avril 2024

* Certaines dates pourraient être modifiées en raison, notamment, des conditions météorologiques.

