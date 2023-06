Tableau de bord des données en habitation - La Société d'habitation du Québec met en ligne des données pour mieux suivre l'évolution de ses projets

QUÉBEC, le 26 juin 2023 /CNW/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) a récemment rendu public sur son site Web un tableau de bord qui permet de suivre l'évolution des projets des programmes AccèsLogis Québec et AccèsLogis Montréal, de même que ceux du Programme d'habitation abordable Québec.

La diffusion des données s'y fera de manière graduelle. À terme, le tableau de bord de la SHQ permettra un suivi périodique des principales données du marché de l'habitation, des résultats de ses programmes et de l'état d'avancement, selon les régions, des projets de construction dans lesquels elle est impliquée.

Citation

« J'ai mentionné depuis mon arrivée en poste que je souhaitais améliorer les façons de faire de la Société d'habitation du Québec pour lui permettre de devenir pleinement une référence en habitation. La mise en ligne de ce tableau de bord est un pas supplémentaire dans cette direction. Grâce à ces données actualisées et à une diffusion de l'information encore plus transparente, tout le monde sera en mesure de mieux suivre l'évolution des différents projets. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants

Le tableau de bord de la SHQ présente les indicateurs permettant de connaître selon leur étape d'avancement :

le nombre de logements construits et rénovés grâce à la participation financière de la SHQ par l'entremise de ses programmes;



le coût de réalisation moyen par logement.

Les données du tableau de bord seront mises à jour chaque trimestre.

Lien connexe

Le Tableau de bord de la SHQ est publié sur son site Web.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

