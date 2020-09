OTTAWA, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Dernièrement, le Conseil canadien sur la reddition de comptes (le CCRC) et le Bureau du surintendant des institutions financières (le BSIF) ont tenu conjointement une réunion virtuelle sur la qualité de l'audit externe au Canada. La chef de la direction du CCRC, Carol Paradine, et le surintendant du BSIF, Jeremy Rudin, ont présidé la réunion.

Plus de 25 dirigeants de la comptabilité et de la réglementation du secteur public du Canada ont ainsi eu l'occasion de discuter des façons de promouvoir en permanence la stabilité du système financier en contribuant à accroître la confiance du public à l'égard de la qualité de l'audit externe.

Ont pris part à la discussion des représentants de la direction des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), du Conseil des normes d'audit et de certification du Canada, du Conseil de surveillance de la normalisation en audit et certification (CSNAC), de Comptables professionnels agréés (CPA) Canada et de CPA Ontario, ainsi que des hauts dirigeants de certains des plus grands cabinets d'audit externe au Canada.

Les participants ont échangé leur point de vue sur diverses questions comme le risque d'audit dans les estimations critiques de la direction ou les défis qui se posent dans les audits de fin d'exercice des banques et des assureurs en contexte de COVID-19. L'importance d'améliorer sans cesse l'exécution d'audits de grande qualité et de faire preuve de proactivité à cette fin y a été soulignée.

Dans le cadre de cette table ronde, une mise au point a aussi été effectuée sur divers points qui étaient ressortis de la Table ronde de 2019 sur la qualité de l'audit, y compris les recommandations préliminaires énoncées par les groupes de travail ciblant la fraude, la continuité de l'exploitation, l'esprit critique ainsi que les secteurs émergents ou les questions nouvelles.

À la fin, les participants se sont entendus pour continuer de coordonner leurs efforts afin de donner suite aux priorités à court et à long terme visant à raffermir la confiance accordée par le public à l'intégrité des rapports financiers au Canada.

Citation :

« En cette période de crise du système financier mondial, la rigueur des rapports financiers produits est primordiale. Le système financier canadien est reconnu comme modèle de clarté et de fiabilité des rapports financiers produits qui s'appuient sur des audits de grande qualité. Nous continuons de mobiliser les intervenants du secteur et de coordonner les efforts que nous déploierons pour faciliter l'avancement proactif de la qualité de l'audit au Canada. »

- Carol Paradine et Jeremy Rudin

Le BSIF

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est un organisme fédéral indépendant fondé en 1987. Il a pour mandat de protéger les déposants, les souscripteurs, les créanciers des institutions financières et les participants des régimes de retraite, tout en permettant aux institutions financières de se mesurer à la concurrence et de prendre des risques raisonnables.

