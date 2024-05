BALTIMORE, 9 mai 2024 /CNW/ - T. Rowe Price (Canada), Inc., a annoncé l'embauche de Jeff Li, CIMMD, à titre de vice-président de ses activités intermédiaires au Canada. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, ce dernier sera responsable de soutenir les partenaires intermédiaires sur le terrain, tout en dirigeant les ventes et les services de conseillers au sein des activités de comptes gérés séparément (CGS) de T. Rowe Price. M. Li est établi à Toronto. Il relèvera de Lauren Bloom, cheffe de T. Rowe Price au Canada.

T. Rowe Price Canada, Inc.

Avant de se joindre à T. Rowe Price, M. Li a occupé le poste de vice-président régional de Gestion de Placements TD, où il a dirigé le développement des affaires et le service à la clientèle pour des conseillers financiers établis à Toronto. Auparavant, il a été chef du développement des affaires chez Fidelity Investments Canada. M. Li est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de Toronto et il détient le titre de gestionnaire de placements agréé (CIMMD).

« Nous sommes très heureux d'annoncer l'ajout de Jeff Li à notre équipe au Canada », a déclaré Lauren Bloom. « Jeff possède plus de 12 ans d'expérience dans le secteur des placements. Son embauche souligne l'engagement de T. Rowe Price à soutenir nos partenaires intermédiaires sur le terrain et à poursuivre la croissance et la diversification de nos activités au Canada. Il se joint à une équipe en expansion, dont Jean-Sébastien Garant et Zaheed Jiwani, qui sont tous deux vice-présidents de nos activités institutionnelles et qui se sont joints à nous en 2023. »

T. Rowe Price (Canada) Inc. est une unité de la division de T. Rowe Price en Amérique, qui offre des services de gestion de placements aux investisseurs institutionnels, aux consultants institutionnels et aux intermédiaires.

À PROPOS DE T. ROWE PRICE

Fondée en 1937, T. Rowe Price (NASDAQ - GS : TROW) aide les particuliers et les institutions du monde entier à atteindre leurs objectifs de placement à long terme. En tant que grande société mondiale de gestion d'actifs reconnue pour son excellence en matière de placement, son leadership en matière de retraite et sa recherche exclusive indépendante, T. Rowe Price repose sur une culture d'intégrité qui fait passer les intérêts des clients au premier plan. Les clients comptent sur cette société primée pour son expertise en matière de retraite et sa gestion active des fonds propres, des titres à revenu fixe, des placements non traditionnels et ses capacités en matière de placements multiactifs. T. Rowe Price possède 2,09 billions de dollars canadiens d'actifs sous gestion au 31 mars 2024 et sert des millions de clients dans le monde entier. Vous trouverez des nouvelles et d'autres mises à jour sur Facebook , Instagram , LinkedIn , X , YouTube , et troweprice.com/newsroom .

INFORMATION IMPORTANTE

À L'INTENTION DES INVESTISSEURS ACCRÉDITÉS SEULEMENT.

Canada - Publié au Canada par T. Rowe Price (Canada), Inc. Les services de gestion de placements de T. Rowe Price (Canada), Inc. ne sont offerts qu'aux investisseurs accrédités au sens du Règlement 45-106. T. Rowe Price (Canada), Inc. conclut des ententes de délégation écrites auprès de sociétés affiliées pour la prestation de services de gestion de placements.

Residents of Quebec may request a French translation of this document. Please contact [email protected] . Les résidents du Québec peuvent demander une traduction française de ce document. S'il vous plaît contactez [email protected] .

202405 - 3553984

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2407893/Jeff_Li.jpg

SOURCE T. Rowe Price (Canada), Inc.

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : T. ROWE PRICE, RELATIONS PUBLIQUES, Lara Naylor, 410 215-7998, [email protected]; Bill Benintende, 443 248-2424, [email protected]