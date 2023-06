Avec une superficie de 7060 mètres carrés, le magasin situé dans le quartier Factoria de Bellevue sera le plus grand supermarché asiatique de l'État, créant plus de 300 emplois.

RICHMOND, BC, le 8 juin 2023 /CNW/ - T&T Supermarché marque ses 30 ans en tant qu'épicerie asiatique la plus appréciée au Canada en annonçant qu'elle s'étendra bientôt aux États-Unis. C'est à Bellevue, dans la banlieue est de Seattle (Washington), que l'entreprise s'établira d'abord en sol américain, plus précisément au Marketplace at Factoria, à l'été 2024. Comptant plus de 7060 mètres carrés, il s'agira du plus grand supermarché asiatique de l'État et d'un magasin phare pour T&T.

« Nous savons que l'amour pour T&T dépasse les frontières. Il n'est pas rare de voir des plaques d'immatriculation américaines dans le stationnement de nos magasins de Colombie-Britannique, et des centaines de clients font régulièrement le trajet pour acheter nos produits », a déclaré Tina Lee, PDG de T&T Supermarché. « Après 30 ans de succès au Canada, nous sommes ravis d'annoncer notre expansion aux États-Unis, ce qui permettra à nos clients de bénéficier de notre offre unique plus près de chez eux. »

Mettant de l'avant la cuisine asiatique pour laquelle les magasins T&T sont devenus célèbres, le nouvel emplacement comprendra un comptoir à sushis, un buffet chaud, une station de nouilles, ainsi qu'une cuisine et une boulangerie où des délices seront fraîchement préparés sur place, comme des petits pains à la vapeur et des bao à la poitrine de porc, de même que des pâtisseries et des gâteaux asiatiques. Le magasin accueillera également plus de 300 produits de marque privée T&T, dont les incontournables crêpes aux oignons verts, la marinade coréenne kalbi, les boulettes de porc juteuses et les collations à base d'algues.

« Je vivais à Toronto et je me suis établi à Seattle pour mon travail il y a dix ans. Honnêtement, l'une des choses qui me manquent le plus, c'est T&T », déclare Charles Chang, un client fidèle de T&T. « Nous n'avons rien de comparable ici. L'arrivée de T&T va changer la donne sur le plan gastronomique. »

« En tant que locataire principal au Marketplace at Factoria, l'arrivée de T&T marque le début d'un chapitre passionnant pour le complexe, qui propose de nouvelles expériences résidentielles, commerciales et gastronomiques », a déclaré Carmen Decker, présidente de Kimco Realty's pour la région de l'Ouest. « Nous parcourons le monde à la recherche des meilleurs détaillants capables de rehausser l'expérience de magasinage dans nos centres et nous sommes ravis d'accueillir une marque canadienne aussi emblématique au sein de notre portefeuille de détaillants. »

« Nous sommes ravis que T&T Supermarché ait choisi Bellevue pour faire son entrée aux États-Unis. Ce magasin contribuera avec dynamisme à la richesse de notre ville sur les plans gastronomique et culturel », a déclaré Lynne Robinson, maire de Bellevue. « T&T emploiera des centaines de travailleurs locaux talentueux et je sais que le magasin sera bien accueilli et apprécié par notre communauté et la région. »

« Aujourd'hui, nous annonçons l'ouverture d'un premier magasin à Seattle, mais il pourrait y en avoir d'autres sur la côte ouest », poursuit Madame Lee. « Le nombre de magasins que nous ouvrirons dépendra de notre capacité à bien servir nos clients et de l'intérêt que les Américains porteront envers ce que nous avons à leur proposer. »

Le magasin créera plus de 300 emplois pour la communauté locale et prévoit d'organiser sa première foire à l'emploi cet été pour les postes de superviseurs et des échelons supérieurs. Pour réserver leur place à la journée carrières, les candidats peuvent s'inscrire à l'adresse suivante : https://forms.office.com/r/tnFgvjv8mi ou appeler la ligne d'assistance gratuite au 1-833-562-7315.

Enfin, T&T établira un bureau régional dans la région de Los Angeles et recrute actuellement des acheteurs et des gestionnaires de catégories. Pour plus d'informations, veuillez contacter [email protected].

Les fournisseurs qui souhaitent entrer en contact avec nos acheteurs peuvent envoyer un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : [email protected].

Pour plus d'informations sur T&T Supermarché, veuillez consulter : www.tntsupermarket.com

À propos de T&T Supermarché :

T&T Supermarché, basée à Richmond, en Colombie-Britannique, est la plus importante chaîne de supermarchés asiatiques au Canada. Elle exploite des magasins en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Les magasins offrent une grande variété de produits frais, de viandes, de fruits de mer, de produits asiatiques emballés, ainsi que d'articles de cuisine et de cadeaux tendance. Ils sont aussi dotés d'une cuisine et d'une boulangerie sur place en magasin. T&T Supermarché a été fondée à Vancouver en 1993 et est aujourd'hui dirigée par la deuxième génération de dirigeants en sa PDG, Tina Lee. En 2009, T&T Supermarché a été acquise par Les Compagnies Loblaw Limitée.

