Système de traçabilité de l'aluminium - Le syndicat Unifor se réjouit des engagements de la ministre Chrystia Freeland

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Faisant écho aux différents acteurs qui donnent dorénavant leur appui à l'Accord Canada, États-Unis, Mexique (ACEUM) en raison des engagements de Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, quant à des mécanismes de contrôle de la provenance de l'aluminium sur le territoire, le syndicat Unifor se réjouit de l'évolution du dossier.

« Nous le disions encore en décembre dernier, cet accord est perfectible. Il restait à trouver des mécanismes qui nous permettent de protéger la production canadienne et québécoise de l'aluminium et les emplois », a commenté Renaud Gagné, directeur québécois du syndicat Unifor. « C'est intéressant de voir que tout le monde se vante d'être celui qui a réussi à obtenir cet engagement, car dans les faits, cette question avait déjà été mise sur la table par le gouvernement. Mais peu importe les joutes politiques, l'important c'est d'en arriver à un résultat », a indiqué M. Gagné.

Investissements requis

Comme il s'y était engagé, le syndicat Unifor a travaillé dans l'optique de pouvoir protéger les emplois de ce secteur et c'est le résultat qui compte. Mais au-delà de cette nouvelle, il nous faudra demeurer vigilants. Dans le même esprit, il appelle d'ailleurs l'industrie (dont Rio Tinto) et les gouvernements à s'assurer que les installations demeurent à la fine pointe.

« Les astres sont alignés pour que les investissements annoncés, puis mis sur la glace, soient remis de l'avant. Il est plus que temps d'agir », a demandé le dirigeant syndical. Car pour le syndicat Unifor, une des meilleures manières de conserver un avantage stratégique dans ce secteur d'activité, c'est de maintenir des installations à la fine pointe.

Unifor représente plusieurs milliers de membres dans le secteur de l'aluminium au Québec et en Colombie-Britannique.

