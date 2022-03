Le groupe Synex Performance d'affaires conclue avec BBH Capital Partners un investissement de plus de 100 millions $. Tweet this

À propos de Synex

Synex Performance d'affaires est une société d'acquisition propriétaire de la marque Synex Assurance, qui représente un volume prime de 415M $, et de Synex solutions collectives qui représente un volume prime de 50M $. Ces marques sont constituées de quatorze cabinets en assurance de dommages et en assurances collectives au Canada : Couture Rochette & Associés ; Deslauriers & Associés ; Deslauriers Assurances; Renaud Assurances et Gestion de risques ; Invessa ; Girard Tremblay et Associés inc. ; A-Kan Insurance ; Go To Insure ; Sharp Insurance et Synex Auto et Habitation, Plan B Solutions d'assurances, AFL Solutions Collectives, Go To Benefit et Innov-Médic. Enfin, Synex est membre exécutif du Canadian Broker Network (CBN). La vision de Synex Performance d'affaires est de devenir un leader indépendant en assurance de dommages et en assurance collective au Canada par croissance organique et par acquisition. Redonner l'indépendance aux entrepreneurs partout au Canada et maintenir l'accessibilité à l'actionnariat dans chacune de nos divisions sont des éléments primordiaux pour Synex Performance.

À propos de Brown Brothers Harriman

BBH est une société privée de services financiers internationaux fondée en 1818 et dont le siège est à New York. Elle compte parmi ses clients des sociétés privées, des familles et des particuliers fortunés. BBH emploie environ 6 000 professionnels dans 17 bureaux à travers le monde. La société opère à travers trois lignes d'affaires : la banque privée, la gestion des investissements et les services aux investisseurs.

À propos de BBH Capital Partners

BBHCP, la stratégie de capital-investissement de Brown Brothers Harriman, fournit des solutions de capital hautement personnalisées aux entreprises orientées vers la croissance. Un mandat d'investissement flexible donne à BBHCP la possibilité d'agir en tant qu'investisseur de contrôle ou de non-contrôle et de structurer les investissements avec une combinaison d'actions et de titres de créance subordonnés, selon les besoins. Le capital de BBHCP est utilisé pour financer une variété de transactions, y compris les rachats par les cadres, les rachats par endettement, les financements de croissance, les stratégies d'achat et de construction, et les acquisitions. BBHCP fait partie de la branche Private Banking de Brown Brothers Harriman, qui gère plus de 50 milliards de dollars d'actifs.

