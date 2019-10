Syndicalisation de la SQDC : Une décision qui respecte les employé-es

MONTRÉAL, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Suite à la décision rendue ce matin par le Tribunal administratif du travail sur le rejet des accréditations régionales demandées par le SCFP, la CSN poursuit sa campagne de syndicalisation dans l'ensemble des succursales de la SQDC.

« Ce qui guide toujours notre action, c'est la volonté des travailleuses et des travailleurs. Avec une décision comme celle-ci, les succursales auront le libre choix de rejoindre l'organisation syndicale qui saura le mieux les défendre » s'est exclamé Stéphanie Martel Gill, présidente du Syndicat des employé-es de la SQDC-CSN (SEE-SQDC-CSN). « Moi, j'ai choisi la CSN parce que c'est au sein de cette centrale que notre voix est entendue et respectée, et j'invite les autres succursales à se joindre à nous » a-t-elle rajouté.

« Nous représentons déjà près de 13 000 membres de sociétés d'État et d'organismes publics. Pour nous, il est inconcevable que les employé-es de la SQDC, une société d'État, ne gagnent que 14$ de l'heure. C'est pourquoi nous demandons un rehaussement immédiat de leurs salaires à 18$ de l'heure » a souligné Nathalie Arguin, présidente de la Fédération des employé-es de services publics (FEESP-CSN). Après qu'une demande de conciliation fut déposée au mois de juillet, la négociation de la première convention collective se poursuivra cet automne pour l'ensemble des succursales que nous représentons.

La CSN représente actuellement les succursales de Mascouche, Trois-Rivières, Peel et Marché Central, en plus d'avoir déposé des requêtes pour représenter les succursales de Chicoutimi, Ste-Foy et Saint-Georges-de-Beauce.

