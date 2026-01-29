Syndicalisation de la Garderie UNIK : Le tribunal tranche en faveur des travailleuses

GATINEAU, QC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Dans un jugement rendu le 26 janvier, le Tribunal administratif du travail a officiellement accrédité le syndicat des travailleuses de la garderie Unik. Cette syndicalisation avait été contestée par l'employeuse qui remettait en question le caractère représentatif du syndicat.

« La solidarité vaincra toujours la peur. Les travailleuses de la Garderie Unik méritent cette victoire qu'elles ont remportée avec ténacité, dignité et grandeur ! Le Conseil central restera à vos côtés dans les prochaines étapes pour garantir que vous ayez le respect que vous méritez ! », explique le président du Conseil central de l'Outaouais de la CSN, Alfonso Ibarra Ramirez.

Depuis cet été, la centrale syndicale a ainsi déposé une série de plaintes pour entrave et intimidation, mais aussi en lien avec des modifications illégales des conditions de travail, notamment le non-respect de la liste de rappel, la non-attribution d'horaires de travail comme mesure de représailles et le non-octroi de la rétroactivité salariale à des militantes principales du syndicat.

« Maintenant, on met le cap sur la négociation de la première convention. On sait qu'on a affaire à une employeuse difficile et on n'hésitera pas à utiliser tous les recours à notre portée pour que les travailleuses aient enfin une convention collective », explique le vice-président régional de la Fédération de la Santé et des services sociaux de la CSN, Jonathan Clément.

