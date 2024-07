L'entreprise se fixe de nouveaux objectifs de développement durable pour 2023-2030

FOSTER CITY, Californie, 10 juillet 2024 /CNW/ - Sycomp A Technology Company, Inc., a publié son rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de 2023 soulignant l'engagement de l'entreprise envers une chaîne d'approvisionnement durable et une exploitation commerciale diversifiée et mondiale. L'entreprise, qui célèbre ses 30 ans d'activité, continue d'exercer ses activités en tant qu'entité commerciale détenue par des femmes et des minorités qui est certifiée à l'échelle nationale par le Western Regional Minority Supplier Development Council.

Voici les faits saillants des procédures et du rapport sur les facteurs ESG de 2023 de Sycomp :

Sycomp demeure carboneutre pour toutes les émissions de portée 1 et 2 et la plupart de ses émissions de tCO2 de portée 3. Sycomp tire parti de Salesforce NetZero Cloud pour compiler et suivre ses progrès.

Sycomp a obtenu la médaille d'argent EcoVadis, la norme mondiale d'évaluation de la durabilité des entreprises, qui positionne Sycomp dans le 89 e centile parmi toutes les entreprises participantes.

centile parmi toutes les entreprises participantes. Sycomp a reçu le prix Candefero du partenaire de développement durable de l'année 2023 de Canalys en Amérique du Nord.

Sycomp a ouvert son tout nouveau centre d'intégration et de logistique à Dublin , en Irlande . Cet emplacement sera pris en compte dans le rapport de 2024.

, en . Cet emplacement sera pris en compte dans le rapport de 2024. L'entreprise continue de miser sur une main-d'œuvre diversifiée; son effectif mondial annuel est composé de 42 % de femmes, dont la diversité ethnique est de 76 % et de 58 % d'hommes, dont la diversité ethnique est de 64 %. La représentation des Noirs et des Latino-Américains au sein de Sycomp s'est améliorée en 2023.

Sycomp a obtenu 5,3 millions de dollars en produits et services de divers fournisseurs, et l'entreprise continue d'ajouter des initiatives pour tirer parti de fournisseurs diversifiés à l'échelle mondiale.

« Nous apprécions les progrès que Sycomp a réalisés dans le cadre de toutes ses initiatives ESG, y compris sa capacité à faire le suivi du rendement avec Net Zero Cloud, l'expansion des rapports de portée 3 et la participation active de l'entreprise au programme de stages Historically Black Colleges and Universities (HBCU), a déclaré Madison Gunter, vice-présidente, Programmes d'approvisionnement, Salesforce. Qui plus est, nous sommes ravis que Sycomp partage notre mission de bâtir une chaîne d'approvisionnement durable et diversifiée tout en augmentant la valeur pour les parties prenantes partout dans le monde. »

Sycomp a lancé et officialisé ses pratiques ESG en 2021 et a maintenant publié deux rapports pour informer ses parties prenantes des progrès et du rendement. Vous trouverez les rapports ESG de Sycomp sur le site www.sycomp.com/csr.

« Au moment où nous célébrons notre 30e année d'activité, je suis très fier de notre équipe talentueuse et diversifiée d'employés qui s'engagent à assurer la réussite de la clientèle et des pratiques commerciales durables dans nos plus de 45 entités mondiales, a déclaré Michael Symons, chef de la direction de Sycomp. Compte tenu de nos progrès et de nos réalisations, nous avons établi de nouveaux objectifs de développement durable pour 2023-2030, y compris une réduction de 38 % de nos émissions globales de carbone d'ici 2030, une réduction de 30 % de nos déchets non recyclables liés à l'intégration et à l'entreposage à l'échelle mondiale et une augmentation de 25 % de nos engagements à l'égard de programmes de gestion des déchets électroniques. »

Pour soutenir son engagement à l'égard des déchets électroniques, Sycomp offre des programmes à ses clients, y compris Trade-in Made Easy (TIME) avec les produits Apple et Cisco, ainsi que des services de disposition des actifs informatiques pour aider les entreprises à gérer l'élimination sécuritaire et écologique des ressources de TI hors service et périmées.

À propos de Sycomp A Technology Company, Inc.

Sycomp est un fournisseur mondial de services de TI et de logistique qui mise sur une vaste expertise dans les domaines des solutions infonuagiques, de centres de données, de gestion des terminaux et de sécurité. L'équipe diversifiée de consultants et d'ingénieurs de Sycomp réalise la mission de l'entreprise de réaliser des projets de TI mondiaux difficiles grâce à ses centres d'intégration et d'entreposage de pointe et à ses partenariats technologiques mondiaux. L'entreprise, dont le siège social est situé au cœur de la Silicon Valley, en Californie, a expédié, déployé et géré avec succès des projets de TI complexes et des ressources de soutien dans plus de 150 pays, aidant ses clients figurant au palmarès Fortune 500 et ses partenaires mondiaux à créer un monde sans frontières. Pour en savoir plus, consultez le sycomp.com.

