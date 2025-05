FOSTER CITY, Californie, 6 mai 2025 /CNW/ -- Sycomp A Technology Company, Inc. a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses activités mondiales avec l'ouverture de nouveaux sites en Allemagne, en Islande, au Nigeria, en Arabie saoudite, en Espagne, au Sri Lanka et en Uruguay. Parallèlement, la société a augmenté la capacité de ses entrepôts aux États-Unis et en Asie de plus de 50 %. Grâce à cette expansion, Sycomp est désormais présente dans 54 pays et a mené à bien des projets informatiques internationaux dans plus de 150 pays, soutenant ainsi des entreprises multinationales, des fournisseurs de technologies de pointe et des fabricants d'équipements d'origine (OEM).

« Au cours des cinq dernières années, Sycomp a plus que doublé ses activités et ouvert de nouveaux sites afin de soutenir stratégiquement ses clients et partenaires à travers le monde, a déclaré Michael Symons, chef de la direction de Sycomp. Nos efforts d'expansion continus nous permettent de fournir à nos clients des solutions informatiques mondiales tout en les aidant à gérer les complexités des opérations de change et de la logistique de la chaîne d'approvisionnement informatique. »

Sycomp a célébré son 30e anniversaire en 2024 et a développé son activité à un rythme soutenu, passant du statut de revendeur informatique régional à celui de l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions informatiques. Outre ses efforts d'expansion mondiale, Sycomp a investi dans le développement de ses services en proposant de nouvelles offres dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), des logiciels personnalisés et du développement, ainsi que des services gérés pour la gestion du cycle de vie des infrastructures et des terminaux, tout en poursuivant ses investissements dans ses huit centres d'intégration.

À propos de Sycomp A Technology Company, Inc.

Sycomp est un fournisseur mondial de services informatiques et de logistique qui possède une vaste expertise dans les domaines de l'informatique en nuage, des centres de données, de la gestion des terminaux et des solutions de sécurité. Son équipe diversifiée de consultants et d'ingénieurs s'efforce de mener à bien les projets informatiques mondiaux les plus complexes grâce à ses centres d'intégration et d'entreposage à la fine pointe de la technologie et à ses partenariats technologiques mondiaux. Basée au cœur de la Silicon Valley, en Californie, Sycomp a livré, déployé et géré avec succès des projets informatiques complexes et des actifs connexes dans plus de 150 pays, aidant ainsi ses clients du classement Fortune 500 et ses partenaires mondiaux à créer un monde sans frontières. Pour plus d'informations, consultez le site sycomp.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2338338/sycomp_logo_full_color_Logo.jpg

SOURCE Sycomp

PERSONNE-RESSOURCE : Heidi Dethloff, Sycomp, 503 860-5427, [email protected]