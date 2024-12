BOUCHERVILLE, QC, le 23 déc. 2024 /CNW/ - Sycamore Partners, une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements liés à la consommation, à la distribution et au commerce de détail, ainsi que RONA inc. ont annoncé aujourd'hui l'acquisition de All-Fab Group (AFG), l'un des plus importants fournisseurs de solutions de construction dans l'Ouest canadien.

Depuis plus de 50 ans, AFG répond aux besoins des entrepreneurs en construction, des propriétaires d'immeubles et des marchands de l'Ouest canadien en leur offrant jour après jour des produits de haute performance et un service à la clientèle exceptionnel.

Grâce à cette transaction, AFG dispose maintenant de ressources supplémentaires pour accélérer sa croissance et investir dans des produits et des capacités pour mieux servir les promoteurs, les constructeurs et les familles de l'Ouest canadien et des États-Unis.

Les conditions de clôture de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de All-Fab

All-Fab Group (AFG) est l'un des plus grands fournisseurs de solutions de construction au Canada. L'entreprise exploite 18 unités commerciales du centre-ouest des États-Unis à la côte ouest. AFG fournit des éléments structurels de construction, des ensembles de matériaux de construction et des projets de construction pour des bâtiments sur mesure à l'industrie de la construction légère. L'entreprise dessert tous les marchés d'habitation résidentielle ainsi que les secteurs de l'industrie légère et des bâtiments agricoles. AFG s'est forgé une réputation de partenaire de confiance auprès des professionnels de la construction et des propriétaires d'immeubles grâce à sa grande expertise technique en matière de conception, à la qualité de son exécution de projets et à l'efficacité de sa prestation de services.

À propos de Sycamore Partners

Sycamore Partners est une société de capital-investissement basée à New York. L'entreprise se spécialise dans les investissements liés à la consommation, à la distribution et au commerce de détail et s'associe à des équipes de gestion pour améliorer la profitabilité et la valeur stratégique de leurs entreprises. Avec environ 10 milliards de dollars de capital engagé depuis sa création en 2011, Sycamore Partners compte parmi ses investisseurs des fonds de dotation, des institutions financières, des bureaux de gestion de patrimoine, des régimes de retraite et des fonds souverains. Pour plus d'information sur Sycamore Partners, visitez le site www.sycamorepartners.com.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite et dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

