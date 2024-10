MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - La Fédération des cégeps et la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) expriment leur profonde déception face à l'annonce du ministre Jean-François Roberge concernant la suspension temporaire, du 31 octobre 2024 au 30 juin 2025, des nouvelles demandes de sélection permanente dans le Volet « Diplômés du Québec » du Programme de l'expérience québécoise (PEQ). Ce programme a joué un rôle déterminant pour faciliter l'intégration des travailleuses et travailleurs étrangers qualifiés, renforçant à la fois notre économie et la diversité culturelle de notre société.

Depuis sa création en 2010, le Volet « Diplômés du Québec » du PEQ a permis à de nombreuses diplômées et à de nombreux diplômés internationaux de s'établir durablement au Québec, favorisant leur insertion sur le marché du travail tout en enrichissant nos communautés. La suspension de ce programme envoie un signal inquiétant aux étudiantes et aux étudiants internationaux qui envisagent de faire du Québec leur terre d'accueil. Nos cégeps, qui s'engagent à former des talents de calibre mondial, subissent les contrecoups de cette décision, tout comme la société québécoise dans son ensemble.

« Les revirements successifs en lien avec ce programme créent une confusion profonde chez les étudiantes et chez les étudiants internationaux, pour qui le choix de venir étudier ici représente le fruit d'une longue réflexion. Ce manque de prévisibilité et ces volte-face récurrentes ajoutent à l'incertitude et nuisent à la réputation du Québec sur la scène internationale. La suspension du PEQ aggrave une situation déjà critique en matière de main-d'œuvre. Alors que le Québec est confronté à une pénurie de personnel qualifié, il est essentiel de maintenir des mesures facilitant l'immigration et l'intégration des talents. La Fédération des cégeps demande au gouvernement de reconsidérer sa position et de rétablir le PEQ - Volet "Diplômés du Québec", dans les meilleurs délais », a déclaré Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

« Au fil des dernières années, la Coalition Avenir Québec (CAQ) a déjà imposé plusieurs restrictions au PEQ, et, au début du mois, a déposé le Projet de loi 74, visant à limiter davantage le nombre d'étudiantes et d'étudiants internationaux. Dans ce contexte, la suspension du PEQ vient s'ajouter comme la goutte de trop. Ces décisions cumulatives mettent en péril non seulement la stabilité et la diversité de nos établissements d'enseignement supérieur, mais aussi leur rôle essentiel dans l'intégration et le rayonnement du Québec à l'international. Le ministre Roberge ne peut pas continuer de cibler la population étudiante internationale de telle manière, et la ministre Pascale Déry ne devrait pas, par conséquent, le laisser fragiliser aussi directement notre réseau de l'enseignement supérieur », a indiqué Antoine Dervieux, président de la FECQ.

La Fédération des cégeps et la FECQ tiennent à rappeler qu'elles demeurent disposées à collaborer avec le gouvernement pour trouver des solutions qui répondent aux défis actuels du marché du travail et qui favorisent l'inclusion des étudiantes et des étudiants internationaux, afin de préserver l'attractivité du Québec comme destination d'études et d'immigration.

Faits saillants :

Le 31 octobre 2024 , le ministre Jean-François Roberge a annoncé la suspension temporaire des nouvelles demandes de sélection permanente dans le Volet « Diplômés du Québec » du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) du 31 octobre 2024 au 30 juin 2025 .

La Fédération et la FECQ remettent en question la suspension temporaire du PEQ - Volet « Diplômés du Québec », jugée incohérente avec les objectifs d'immigration 2024-2027.

Les revirements en lien avec ce programme créent confusion et inquiétude parmi les étudiantes et étudiants internationaux.

Cette décision nuit à la réputation du Québec sur la scène internationale.

Les programmes admissibles au PEQ répondent aux besoins du marché de l'emploi, avec un nombre raisonnable de demandes approuvées.

La Fédération et la FECQ demandent le rétablissement du PEQ - Volet « Diplômés du Québec » dans les meilleurs délais pour préserver l'attractivité du Québec.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. www.fedecegeps.ca.

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 78 000 étudiantes et étudiants provenant de 27 cégeps répartis sur tout le territoire québécois. Depuis 30 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

Renseignements : Louis St-Jean, Conseiller en communication - relations de presse, Téléphone : 438 600-335 ; cellulaire : 438 365-7787; Jacob Parisée, Attaché de presse et Vice-président, Fédération étudiante collégiale du Québec, 514-554-0576 ; [email protected]