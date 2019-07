Suspension des importations de produits de viande du Canada par la Chine - Marie Montpetit presse le gouvernement d'agir

QUÉBEC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la décision du gouvernement chinois de suspendre les importations de viande canadienne, la députée de Maurice-Richard et porte-parole libérale en matière d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture, Mme Marie Montpetit, demande au ministre québécois de l'Agriculture de faire les représentations nécessaires auprès de son homologue fédéral afin que l'industrie porcine du Québec ne paie pas les frais d'une telle décision politique du gouvernement chinois.

Rappelons qu'en 2015, lors d'une mission économique, le gouvernement libéral avait réussi à obtenir des parts de marché importantes pour notre porc québécois en Chine.

« Le gouvernement de la CAQ doit se tenir debout pour nos producteurs québécois et exiger du gouvernement du Canada qu'il soit ferme dans ses discussions avec la Chine. Je suis inquiète de la suspension des importations de produits de viande du Canada par la Chine et des impacts que cette décision pourrait entraîner chez les producteurs de chez nous. On a un gouvernement qui se dit nationaliste, mais qui se réfugie derrière le fédéral pour masquer sa propre inaction. Le gouvernement du Québec et le ministre de l'Agriculture doivent faire preuve de leadership pour soutenir nos producteurs. »

Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole libérale en matière d'environnement, de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture

