SUSPENSION DE LEUR PRÉSIDENT - Les employé-es de bureau du cimetière Notre-Dame-des-Neiges font grève

MONTRÉAL, le 19 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employé-es de bureau du cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN a exercé son droit de grève ce matin pour protester contre la suspension de cinq jours de son président, Éric Dufault.

Selon le syndicat, Éric Dufault est un employé modèle qui n'a aucun avis disciplinaire à son dossier. Le syndicat estime que sa suspension est directement liée à son rôle de représentant syndical.

Récemment, le syndicat des employé-es de bureau a adopté un mandat de grève de cinq jours. Les employé-es ne seront donc pas au travail pour toute la journée du 19 juillet 2022.

Une deuxième suspension « arbitraire »

« Cette deuxième suspension arbitraire d'une durée d'une semaine ne fait que détériorer le climat de travail au cimetière cet été », a déclaré Chantal Ide, première vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

Sans contrat depuis cinq ans, les employé-es souhaitent améliorer leurs conditions de travail et obtenir des augmentations salariales, mais l'employeur se montre peu enclin à négocier, précise-t-elle.

« Les conditions de travail du personnel sont difficiles, ajoute Simon-Mathieu Malenfant, vice-président et trésorier de la Fédération des employées et employés de service publics-CSN. Et les plaintes s'accumulent pour dénoncer le piètre entretien du cimetière causé par la suppression de nombreux postes de travail. Premiers répondants pour les familles des personnes qui reposent au cimetière, les employé-es de bureau du cimetière doivent composer avec des clients très insatisfaits de l'administration de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame. »

Le syndicat local a deux demandes claires : l'administration doit travailler à restaurer un climat de travail sain dénué d'intimidation, et l'employeur doit consacrer son énergie à négocier le renouvellement de la convention collective.

À propos

Le Syndicat des employé-es de bureau du cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN compte 18 syndiqué-es. La Fédération des employées et des employés de services publics FEESP-CSN regroupe 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres dans les domaines des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CS) rassemble 374 syndicats et plus de 109 000 membres.

SOURCE CSN

Renseignements: Pour toute demande d'entrevue: Laurent Soumis, Service des communications, 514 863-1136, [email protected]