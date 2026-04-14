Suspension de la taxe d'accise fédérale - Le Parti Québécois veut la suspension permanente de la taxe d'accise

QUÉBEC, le 14 avril 2026 /CNW/ - Le porte-parole du Parti Québécois en matière d'Énergie, Pascal Paradis, réagit à la suspension par le gouvernement Carney de la taxe d'accise fédérale sur l'essence, qui retranche, pendant cinq mois, 10 sous à chaque litre d'essence acheté.

L'annonce du premier ministre canadien survient alors que, depuis plus d'un an, un écart injuste subsiste à la pompe entre les essenceries québécoises et celles de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, en raison de l'abolition unilatérale de la taxe sur le carbone qui s'appliquait dans toutes les provinces sauf au Québec.

« Puisque c'est une manœuvre électoraliste du gouvernement fédéral de Mark Carney qui a créé de toutes pièces l'écart injuste du prix de l'essence entre le Québec et les autres provinces, nous exigeons qu'à son terme, la suspension de la taxe d'accise devienne permanente au Québec. Les consommateurs québécois n'ont pas à subir les tours de passe-passe du gouvernement fédéral », estime Pascal Paradis.

Le député péquiste rappelle que les libéraux ont financé l'abolition de la taxe carbone à même les impôts des Québécois.

« Je rappelle que notre Assemblée nationale a exigé de récupérer les 814 millions de dollars d'impôts des Québécois ayant financé les chèques électoraux de la taxe carbone envoyés aux Canadiens des autres provinces, mais pas aux Québécois. Cet argent-là aurait pu servir à lutter contre l'écart injuste du prix à la pompe, ou à entretenir nos routes. Mark Carney doit rendre aux Québécois leur argent. Malheureusement, le gouvernement de la CAQ a plutôt choisi d'accepter la situation. Pas nous! », explique Pascal Paradis, qui souligne à nouveau que le Parti Québécois a suggéré plusieurs avenues pour diminuer le prix de l'essence, toutes ignorées par François Legault et Christine Fréchette.

Enfin, si le gouvernement Carney ose rétablir au Québec la taxe d'accise en septembre, comme il prévoit le faire, il perpétuera l'écart inéquitable à la pompe qui affecte les automobilistes québécois, mais aussi tous les consommateurs. En effet, le prix plus élevé de l'essence au Québec contribue aux coûts élevés des aliments et de plusieurs produits essentiels pour les familles comme pour les personnes en situation de vulnérabilité, croit Pascal Paradis.

« Le gouvernement fédéral doit réduire de façon permanente la taxe d'accise au Québec. Faute de le faire, seul le Parti Québécois aura le courage et les coudées franches pour maintenir la pression sur Ottawa, contrairement aux caquistes et aux libéraux », conclut Pascal Paradis.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Source : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418-720-5717, [email protected]