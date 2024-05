Surveiller les prix de l'essence pour mieux renseigner les consommateurs du Québec

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - La Régie de l'énergie (la Régie) prend acte du dépôt public, par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le 16 mai dernier, de l'Étude sur le marché de la vente au détail de l'essence au Québec réalisée par le professeur Robert Clark. Elle prend également acte des recommandations émises en conclusion de ce rapport et des modifications législatives qui pourraient en découler, dont la mise en place d'un « régime de transparence des prix » de l'essence par essencerie.

UNE INFORMATION CLAIRE ET VULGARISÉE

Dans le cadre de ses activités de surveillance des produits pétroliers, la Régie implante présentement de nouvelles fonctionnalités à son site web qui seront disponibles d'ici le 21 juin. Ces fonctionnalités favoriseront une compréhension claire et intuitive des prix quotidiens moyens de l'essence par région et sous-région, quel que soit le niveau d'expertise des utilisateurs. La visualisation de ces données, plus interactive et dynamique, fait d'ailleurs écho aux pistes de solutions exprimées par la Régie dans le cadre de l'Avis soumis au ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie le 18 octobre 2023 (Avis-2023-01 (regie-energie.qc.ca).

Il s'agit d'une première phase d'amélioration, la Régie s'engage à poursuivre ses démarches afin de publier encore plus finement les informations diffusées aux consommateurs québécois.

MANDAT DE SURVEILLANCE DE LA RÉGIE

La Régie est chargée, par sa loi constitutive, de surveiller les prix des produits pétroliers afin de renseigner les consommateurs. Elle collige les prix de l'essence dans toutes les régions du Québec et publie les résultats sous forme de rapports, dont le Relevé quotidien des prix de l'essence qui présente les prix affichés moyens de l'essence de 670 essenceries réparties dans près de 268 villes ou arrondissements du Québec, les Composantes estimées du prix de l'essence ordinaire pour 96 villes ou arrondissements du Québec et le Bulletin d'information sur les prix des produits pétroliers.

Ces relevés quotidiens et hebdomadaires disponibles sur son site web visent à renseigner le public afin qu'il comprenne mieux les prix de vente dans le marché des produits pétroliers qui fluctuent en fonction de multiples facteurs économiques, politiques, environnementaux et climatiques, qu'ils soient mondiaux ou régionaux.

