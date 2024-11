La Régie de l'énergie fixe une hausse tarifaire globale de 7,7 % et modifie différentes mesures visant à soutenir le développement de la production du gaz de source renouvelable au Québec

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - La Régie de l'énergie (la Régie) fixe les conditions de service et tarifs d'Énergir, s.e.c. pour l'année 2024-2025 et approuve son plan d'approvisionnement 2025‑2028. Elle approuve également la refonte du tarif de réception proposée par Énergir afin de soutenir le développement de la production de gaz de source renouvelable (GSR) au Québec.

GRAPHIQUE |& Variation tarifaires globales 2020-2025 (Énergir) (Groupe CNW/Régie de l'Energie)

Cette décision (D-2024-113) est le résultat d'un examen public lancé en avril 2024 auquel ont participé plusieurs intervenants représentant les diverses clientèles et groupes environnementaux. Pour l'ensemble des services, à l'exception du service de fourniture et en incluant la 1re application des frais de socialisation du GSR, la Régie accorde une hausse tarifaire globale de 7,7 % ou 78,1 M$.

La refonte du tarif de réception

La Régie approuve aussi la refonte du tarif de réception pour les projets de production de GSR au Québec, actuel et à venir. Parmi les mesures approuvées, les coûts des travaux de renforcement du réseau gazier pour augmenter la capacité d'injection de GSR seront désormais assumés par l'ensemble de la clientèle. Également, les coûts des conduites de raccordement seront partagés entre le producteur de GSR et l'ensemble de la clientèle selon certaines conditions.

Lien connexe

La décision de la Régie ainsi que l'ensemble des pièces au dossier de la demande d'Énergir peuvent être consultées ici.

Faits saillants

Rappel de la mission de la Régie

La Régie de l'énergie est un tribunal administratif de régulation économique qui encadre et surveille le secteur énergétique. Elle fixe, notamment, les tarifs et les conditions de services destinés aux consommateurs québécois d'électricité et de gaz naturel. Elle traite les plaintes des consommateurs de gaz naturel et d'électricité. Elle exerce ses fonctions de manière à assurer la conciliation de l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable des entreprises règlementées, en favorisant la satisfaction des besoins énergétiques du Québec dans une perspective de développement durable.

