La Régie de l'énergie bonifie son outil interactif pour mieux comprendre les prix de l'essence au Québec

MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - La Régie de l'énergie (la Régie) déploie une nouvelle version de son outil interactif de visualisation des prix de l'essence ordinaire au Québec afin de permettre aux consommateurs de mieux comprendre ce qui compose le prix à la pompe.

Le 25 juin dernier, la Régie procédait au lancement de cette fonctionnalité sur son site web, offrant une transparence accrue en matière de suivi des prix de l'essence par région et sous-région. Cette version bonifiée du relevé dynamique des prix de l'essence ordinaire inclut maintenant les composantes estimées des prix. En un coup d'œil, il est maintenant possible de visualiser le prix de l'essence réparti en fonction :

Du coût minimal d'acquisition et du coût de transport entre la rampe de chargement et l'essencerie;

De la marge de détail estimée;

Des taxes spécifiques sur les carburants et des taxes de vente.

La mise en service de ce nouveau graphique dynamique s'inscrit dans une volonté de rendre les données de la Régie plus accessibles et d'assurer une meilleure transparence des prix de l'essence auprès des consommateurs dans toutes les régions du Québec.

Le relevé dynamique des prix de l'essence ordinaire peut être consulté à l'adresse suivante : regie-energie.qc.ca/fr/prix-produits-petroliers

Rappel de la mission de la Régie

La Régie de l'énergie est un tribunal administratif de régulation économique qui encadre et surveille le secteur énergétique. Elle fixe, notamment, les tarifs et les conditions de services destinés aux consommateurs québécois d'électricité et de gaz naturel. Elle traite les plaintes des consommateurs de gaz naturel et d'électricité. Elle exerce ses fonctions de manière à assurer la conciliation de l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable des entreprises règlementées, en favorisant la satisfaction des besoins énergétiques du Québec dans une perspective de développement durable.

