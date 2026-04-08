Surveillance par radar photo mobile à venir sur l'autoroute 20 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que le chantier de réparation des structures situées sur l'autoroute 20, au-dessus de la rivière Nicolet Sud-Ouest, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, fera de nouveau cette année l'objet d'une surveillance par radar photo mobile, et ce, dans les deux directions.

Cette surveillance aura pour but de renforcer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs. En effet, il a été observé que certains usagers ne respectaient pas la limite de vitesse. Rappelons que celle-ci est de 70 km/h en tout temps dans la zone de chantier.

Une signalisation installée en amont informera les usagers de la route de la présence possible d'un radar photo. Le panneau affichera, sur fond orange, le pictogramme noir utilisé à cette fin ailleurs sur le réseau routier.

Lorsqu'une infraction est détectée par un radar photo, aucun point d'inaptitude n'est porté au dossier du propriétaire du véhicule. Toutefois, le montant de l'amende est doublé quand l'infraction est commise dans une zone de travaux routiers.

Les usagers de la route sont invités à consulter la liste des zones de chantier ciblées par les radars photo sur Québec 511.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724