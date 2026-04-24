Sursis pour Duchesne et Fils : Unifor croit qu'il faut tout faire pour éviter la liquidation

YAMACHICHE, QC, le 24 avril 2026 /CNW/ - La décision de la Cour supérieure de donner suite à une ordonnance de prolongation présentée ce matin constitue la dernière chance de sauver une entreprise historique et le gagne-pain de près 150 travailleurs et travailleuses.

« Le temps presse. C'est la deuxième prolongation qui repousse la liquidation de l'entreprise. On sait qu'il y a de l'intérêt pour assurer la continuité des activités, qu'on y est presque et qu'une relance est possible. Maintenant, tout le monde doit faire son bout de chemin! » explique Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Alors que différents groupes d'investisseurs travaillent d'arrache-pied pour éviter la faillite de l'entreprise, Unifor appelle l'ensemble des intervenants impliqués à tout faire pour éviter la perte de ce maillon important de la communauté yamachichoise.

« On ne peut pas se permettre de perdre une autre entreprise manufacturière qui produit et qui vend ici au Québec! » tonne le leader syndical.

De son côté, le syndicat entend offrir sa pleine collaboration afin de favoriser la reprise des activités.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

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