Surprises et émotions pour la 3e édition du concours philanthropique pancanadien

Plus de 350 000 $ pour dix organismes canadiens

QUÉBEC, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier a le plaisir d'annoncer que l'organisme Le Phare Enfants et Familles, situé à Montréal, est le grand gagnant de la troisième édition de son concours philanthropique et remporte un grand don de 125 000 $. Ce soutien financier important servira à augmenter la portée du service de répit qu'offre l'organisme aux familles d'enfants atteints d'une maladie dont l'issue est fatale.

Le Phare est suivi de près par l'Association pour l'intégration sociale de Québec (Québec) et le Centre d'aide aux proches aidants des Basques (Trois-Pistoles), qui se classent respectivement au deuxième et au troisième rang et qui reçoivent un don de 50 000 $ chacun. Le résultat des votes était si serré entre la troisième et la quatrième place que iA Groupe financier a aussi décidé de remettre un don de 50 000 $ à la Jennifer Ashleigh Children's Charity de Uxbridge en Ontario.

« Les gens des quatre coins du Canada ont voté en grand nombre pour les projets et les organismes qu'ils jugeaient les plus inspirants, au point où certains se sont retrouvés presque nez à nez au classement. Nous remercions sincèrement les organismes canadiens d'avoir participé encore une fois en si grand nombre. Je profite de l'occasion pour inviter le public, d'ouest en est, à se mobiliser de nouveau l'an prochain! », commente M. Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

DES SURPRISES QUI FONT DES HEUREUX

Le Phare Enfants et Familles succède à la filiale de Swift Current (en Saskatchewan) de l'Association canadienne pour la santé mentale, qui avait remporté le grand don l'an dernier. En plus d'avoir touché le public, l'organisme de Montréal remporte aussi le coup de cœur des employés de iA Groupe financier et reçoit un don additionnel de 25 000 $, portant le montant total reçu à 150 000 $.

Pour sa part, l'Association pour l'intégration sociale, région de Québec, utilisera les 50 000 $ reçus afin de soutenir OASIS+, son service de jumelage d'étudiants en service social et en ergothérapie avec des familles de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Le Centre d'aide aux proches aidants des Basques et la Jennifer Ashleigh Children's Charity se partagent la troisième place et utiliseront leurs dons respectifs de 50 000 $ pour augmenter les services de répit offerts dans leur communauté.

Six autres organismes finalistes remportent quant à eux un don de 10 000 $ chacun, soit la VGH & UBC Hospital Foundation de Vancouver en Colombie-Britannique, la Alberta AdaptAbilities Association d'Edmonton en Alberta, le Battlefords Boys & Girls Club de North Battlefords en Saskatchewan, la Ronald McDonald House et le Massey Centre de Toronto en Ontario et la Prince Edward Island Association for Community Living de Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Edouard.

Rappelons que le concours annuel avait comme objectif d'offrir un coup de pouce financier aux organismes qui œuvrent dans les secteurs de la santé, de l'éducation ou des services sociaux et qui offrent du répit parmi leurs services. Des centaines d'organismes de charité ont répondu à l'appel lancé par iA Groupe financier en septembre. Un jury a analysé tous les projets reçus des quatre coins du pays, puis a sélectionné dix finalistes, qui ont été soumis au vote du public.

Les quatre organismes gagnants et leurs projets :

Le Phare Enfants et Familles, Montréal, QC - Dons de 125 000 $ et de 25 000 $ (coup de cœur employés)

Le Phare offre gratuitement du répit aux familles d'enfants atteints d'une maladie fatale suivis en soins palliatifs pédiatriques. Le don de 125 000 $ permettra à l'organisme et à ses partenaires d'étendre leurs services pour aider les familles de l'Outaouais, de l'Estrie, de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie. Association pour l'intégration sociale, région de Québec (AISQ), Québec, QC - Don de 50 000 $

L'AISQ favorise le mieux-être et la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle et de leurs proches. Le don soutiendra OASIS+, un service de jumelage d'étudiants en service social ou en ergothérapie avec des familles de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Centre d'aide aux proches aidants des Basques (CAPAB), Trois-pistoles, QC - Don de 50 000 $

Le Centre allège le quotidien des personnes proches aidantes afin qu'elles puissent poursuivre leur implication auprès de la personne aidée. Le don de iA Groupe financier lui permettra de bonifier le service de répit à domicile en plus de faciliter le développement d'un nouveau volet de répit hors domicile. Jennifer Ashleigh Children's Charity (JACC), Uxbridge, ON - Don de 50 000 $

JACC améliore la qualité de vie des enfants qui souffrent de maladies graves et de leurs proches en les soutenant financièrement. Le don de iA Groupe financier lui permettra de doubler la quantité de services de répit offerts aux familles de l' Ontario pour toute l'année 2020.

À PROPOS DE iA GROUPE FINANCIER

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

