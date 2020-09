L'Association de l'aluminium du Canada se réjouit de la décision



MONTRÉAL, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association de l'aluminium du Canada se réjouit de l'accord d'aujourd'hui visant à supprimer les tarifs de l'article 232 récemment réimplémentés sur les importations d'aluminium brut, ou P1020, du Canada aux États-Unis.

« L'industrie canadienne de l'aluminium est heureuse de retrouver son entrée sans droits de douane sur le marché américain, alors qu'elle s'efforce de répondre aux exigences de sa chaîne de valeur intégrée dans une reprise post-COVID », a déclaré Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada. « Notre avenir commun, grâce à l'ACEUM renouvelée mérite à juste titre nos meilleurs efforts au nom de nos travailleurs, de leurs familles et de leurs communautés. »

« Notre industrie appuie pleinement la position du Gouvernement du Canada concernant la suppression des tarifs et son intention très clairement déclarée de riposter à tout moment si les États-Unis décidaient de remettre les tarifs sur l'aluminium canadien », a ajouté M. Simard.

Le Canada et les États-Unis ont tous deux manifesté un engagement ferme à l'égard de l'application du commerce en investissant dans des systèmes de surveillance des importations d'aluminium. L'Association de l'aluminium du Canada soutient la surveillance continue des importations dans toute la région de l'ACEUM, y compris le Mexique.

À propos de l'Association de l'aluminium du Canada

L'Association de l'aluminium du Canada (AAC) est un organisme sans but lucratif représentant trois producteurs d'aluminium de calibre mondial: Alcoa, Alouette et Rio Tinto exploitant neuf alumineries au Canada, dont huit au Québec, et employant plus de 8 700 travailleurs. Pour plus d'informations, visitez www.aluminium.ca ou Twitter @AAC_aluminium.

