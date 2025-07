Sécuriser l'avenir de l'aluminium québécois à faible empreinte carbone pour l'Amérique et l'Europe.

MONTRÉAL, le 4 juill. 2025 /CNW/ - L'annonce de la conclusion de l'entente de principe sur le renouvellement de l'approvisionnement électrique entre Aluminerie Alouette, le Gouvernement du Québec et Hydro-Québec vient confirmer le rôle clé de la plus grande aluminerie des Amériques pour l'économie du Québec et sur les marchés de l'aluminium, ici en Amérique du Nord et en Europe.

Selon Jean Simard, président de l'Association de l'aluminium du Canada, « Aluminerie Alouette grâce à sa proximité des installations portuaires de Sept-Iles, a l'option des marchés nord-américain et européen, un avantage logistique considérable dans un marché de commodité sujet aux aléas de la géopolitique mondiale. »

« Alors que le Canada s'engage envers la diversification des marchés, afin de solidifier sa position sur l'échiquier économique international, d'ajouter monsieur Simard, cette entente entre Aluminerie Alouette et ses partenaires, le gouvernement du Québec et Hydro-Québec, envoie un signal puissant aux marchés nord-américain et européen quant à la place que continuera d'occuper dans l'avenir l'aluminium québécois faible en carbone. »

Les investissements projetés pour les 20 prochaines années permettront de moderniser l'usine située à Sept-Iles, l'une des plus performantes au monde, tout en poursuivant ses efforts de décarbonation, plus de 30 ans après sa construction initiale.

À propos de l'Association de l'aluminium du Canada

Fondée en 1990, l'Association de l'aluminium du Canada (AAC) représente les trois producteurs d'aluminium de classe mondiale du Canada : Alcoa, Aluminerie Alouette et Rio Tinto. Exploitant neuf usines au Canada, dont huit au Québec, ils emploient plus de 9 000 travailleurs, dont plus de 7 700 au Québec et génèrent au Canada des exportations de 10,8 G$ de métal primaire, principalement vers les États-Unis. L'AAC et ses membres participent activement au développement des meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité et de production responsable à faible empreinte carbone. Pour plus d'informations, consultez le site aluminium.ca ou X @AAC_aluminium.

SOURCE Association de l'aluminium du Canada

Source : Louis-Martin Leclerc, [email protected], M: 418-693-2425