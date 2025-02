Suppression des bourses Perspectives - UN SOUTIEN EN MOINS POUR CONTRER LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE ET LA PÉNURIE DE MAIN-D'OEUVRE

MONTRÉAL, le 7 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération des cégeps est déçue de la décision de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, de supprimer dès maintenant le programme de bourses Perspectives, dont l'échéance était initialement prévue à l'automne 2025, afin d'économiser 100 millions de dollars sur cinq ans. La fin prématurée de ces bourses risque de freiner l'accès à l'enseignement supérieur pour de nombreux étudiants et étudiantes, d'accroître la précarité étudiante et de compromettre la formation d'une relève essentielle dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre.

Le gouvernement justifie cette suppression en évoquant des « effets inégaux » sur les inscriptions, mais les chiffres démontrent que les bourses Perspectives produisaient des résultats concrets. Les programmes admissibles à ces bourses ont en effet connu une croissance globale de leur taux d'inscription de 5 % entre 2022 et 2024, avec une augmentation marquée de 20 % en génie et de 6 % en technologies de l'information. Si certaines formations, notamment en santé et en éducation spécialisée, peinent à recruter, la solution ne passe pas par l'abolition de ce soutien financier, mais par des mesures structurantes pour mieux accompagner les étudiantes et étudiants et renforcer l'attractivité de ces professions.

« Suspendre prématurément les bourses Perspectives, c'est aggraver la précarité étudiante et fragiliser des secteurs déjà en pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement avait fait de ces bourses un levier stratégique, et les inscriptions progressaient. Plutôt que de reculer, il faut continuer d'investir pour soutenir la population étudiante et assurer une relève qualifiée dans les domaines névralgiques pour l'avenir du Québec », a déclaré Marie Montpetit, présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps.

La Fédération demande au gouvernement qu'il présente des mesures concrètes pour soutenir la population étudiante et qu'il maintienne les investissements dans la formation d'une relève qualifiée, au profit de toute la société. « Le 1er mars approche et des milliers de jeunes s'apprêtent à choisir leur programme d'études. Il faut envoyer un signal fort indiquant que l'enseignement supérieur est une priorité et non une option », a poursuivi Marie Montpetit.

Faits saillants

Historique des bourses Perspectives

Création en 2021 : Programme lancé par le gouvernement Legault avec un investissement de 1,7 milliard de dollars sur quatre ans.

Programme lancé par le gouvernement Legault avec un investissement de 1,7 milliard de dollars sur quatre ans. Objectif : Encourager l'inscription dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre, notamment en santé, en éducation et en technologies.

Encourager l'inscription dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre, notamment en santé, en éducation et en technologies. Montants accordés : 1 500 dollars par session pour les étudiantes et étudiants de cégep et 2 500 dollars à l'université.

1 500 dollars par session pour les étudiantes et étudiants de cégep et 2 500 dollars à l'université. Fin prématurée : La suppression du programme, initialement prévue pour l'automne 2025, est devancée à l'hiver 2025, privant la population étudiante d'une session d'admissibilité.

Évolution des demandes d'admission dans les programmes collégiaux visés (2022-2024)

Croissance globale : + 5 % dans les formations admissibles aux bourses Perspectives (16 061 à 16 833 demandes).

+ 5 % dans les formations admissibles aux bourses Perspectives (16 061 à 16 833 demandes). Progression marquée dans certains domaines : + 20 % en génie (2 848 à 3 431). + 6 % en technologies de l'information (5 657 à 5 969). + 2 % en éducation à l'enfance (894 à 916).

Baisse dans d'autres secteurs : - 1 % en santé et services sociaux (4 326 à 4 298). - 5 % en éducation spécialisée (2 336 à 2 219).

Croissance globale des formations techniques : + 15 % dans l'ensemble des programmes techniques du réseau collégial (38 767 à 44 632).

Source : Service régional d'admission du Montréal métropolitain (SRAM), Service régional d'admission au collégial de Québec (SRACQ), Service régional de l'admission des cégeps du Saguenay-Lac-St-Jean (SRASL). Demandes d'admission au premier tour, pour les étudiants réguliers, non internationaux.

