SUNRATE annonce sa collaboration stratégique renforcée avec Sabre pour proposer des capacités de paiement de bout en bout au secteur du voyage

BARCELONE, Espagne, le 15 juin 2026 /CNW/ - SUNRATE, la plateforme mondiale de gestion des paiements et de la trésorerie, annonce aujourd'hui au Phocuswright Europe le renforcement de sa collaboration avec Sabre, un chef de file technologique fondé sur l'IA qui alimente la vente au détail de voyages à l'échelle mondiale, afin d'offrir des capacités de paiement mondiales plus complètes et transparentes aux entreprises du secteur du voyage à l'échelle mondiale.

S'appuyant sur un écosystème élargi des paiements, SUNRATE soutient l'écosystème des paiements de voyage de Sabre grâce à une gamme complète de solutions couvrant à la fois des capacités d'émission et de non-émission. Cela comprend les solutions de cartes commerciales ainsi que les paiements internationaux, les opérations de change et les services mondiaux de recouvrement, ce qui permet aux entreprises de voyages opérant sur la plateforme de Sabre de gérer plus efficacement le cycle de vie complet des paiements.

En s'étendant au-delà des capacités d'émission, la collaboration permet aux vendeurs de voyages connectés par l'entremise de Sabre de rationaliser les transactions transfrontalières, d'optimiser le fonds de roulement et de réduire la complexité opérationnelle sur plusieurs marchés.

« Les voyages sont intrinsèquement mondiaux, tout comme les défis de paiement qui s'y rattachent », déclare Paul Meng, cofondateur et chef de la direction de SUNRATE. « Notre collaboration avec Sabre reflète une vision commune visant à offrir des capacités de paiement plus mondiales, en réunissant un large éventail de solutions de paiement mondiales pour mieux répondre aux besoins changeants des entreprises de voyages partout dans le monde. »

« Le commerce moderne du voyage est de plus en plus intelligent et mondial, et les paiements doivent fonctionner à la même échelle », déclare Patricio Boccardo, directeur général, Sabre Payments. « L'élargissement de notre collaboration avec SUNRATE élargit les capacités de paiement offertes par Sabre, aidant les entreprises de voyages à gérer les paiements transfrontaliers, les devises et les types de transactions avec la souplesse et le contrôle nécessaires pour exercer leurs activités en toute confiance dans le monde entier. »

Sabre soutiendra l'initiative en approfondissant la collaboration entre ses canaux de communication mondiaux et en faisant connaître son réseau de compagnies aériennes, d'hôtels, d'agences et de partenaires de voyage partout dans le monde.

À propos de SUNRATE

SUNRATE est une plateforme mondiale de gestion des paiements et de la trésorerie de premier plan pour les entreprises du monde entier. Créé en 2016, SUNRATE a permis aux entreprises d'opérer et de prendre de l'expansion à l'échelle locale et mondiale dans plus de 190 pays et régions grâce à son infrastructure de pointe, son réseau mondial et ses solutions unifiées.

SUNRATE opère par le biais de bureaux sur des marchés clés tels que Singapour, Kuala Lumpur, Jakarta, Hong Kong, Shanghai et Londres. L'entreprise s'associe aux principaux établissements financiers mondiaux, telles que Citibank, Standard Chartered, Barclays, J.P. Morgan. SUNRATE est également le membre principal de Mastercard et Visa. Pour en savoir plus sur SUNRATE, rendez-vous sur https://www.sunrate.com/.

SOURCE Sunrate

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