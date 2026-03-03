BERLIN, 3 mars 2026 /CNW/ - SUNRATE, la plateforme mondiale de gestion des paiements et de la trésorerie, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Repayd, le spécialiste des comptes de voyagistes, à l'ITB Berlin 2026, le plus grand salon professionnel du voyage au monde.

Cette collaboration réunit l'infrastructure mondiale de paiement et les capacités de trésorerie de SUNRATE avec l'expertise spécialisée de Repayd dans les paiements de voyage pour répondre aux besoins complexes des entreprises de voyages internationaux.

Ensemble, les deux entreprises offriront aux voyagistes des capacités renforcées dans les domaines suivants :

Paiements internationaux - des paiements mondiaux rapides, sécurisés et rentables

- des paiements mondiaux rapides, sécurisés et rentables Cartes commerciales - mise en place de solutions de cartes évolutives pour les paiements des fournisseurs et les dépenses opérationnelles

- mise en place de solutions de cartes évolutives pour les paiements des fournisseurs et les dépenses opérationnelles Recouvrement mondial - permet aux entreprises de recueillir des fonds efficacement sur les marchés clés et les devises

En combinant le réseau financier mondial de SUNRATE à l'infrastructure spécialisée de paiement de voyages de Repayd, ce partenariat permet aux entreprises de voyages de gérer plus efficacement les flux de paiements transfrontaliers, d'optimiser la gestion des opérations de change et de soutenir un règlement plus rapide et plus transparent sur les marchés internationaux.

« L'écosystème du voyage d'aujourd'hui est vraiment sans frontières, avec des commerçants, des plateformes et des fournisseurs opérant dans de multiples devises et environnements réglementaires », déclare Paul Meng, cofondateur et directeur général de SUNRATE. « À mesure que les entreprises se développent à l'international et que les flux de paiement deviennent de plus en plus complexes, une infrastructure financière résiliente et intelligente devient essentielle à la mission. Notre partenariat avec Repayd reflète notre engagement à alimenter le mouvement mondial des fonds grâce à un écosystème unifié de paiements et de trésorerie conçu pour l'échelle, la transparence et le contrôle. »

Paul Batchelor, directeur du développement commercial pour l'Europe chez SUNRATE, ajoute : « L'Europe reste un pôle clé pour l'innovation mondiale dans le voyage et le commerce transfrontalier. En travaillant en étroite collaboration avec Repayd, nous permettons aux agences de voyages et aux plateformes numériques de simplifier les recouvrements multidevises, d'optimiser les flux de règlement et d'intégrer des capacités de dépenses évolutives, ce qui les aide à fonctionner plus efficacement sur tous les marchés. »

« Les voyages sont l'un des secteurs les plus complexes dans le domaine des paiements mondiaux, les entreprises prenant les réservations dans plusieurs pays, devises et délais de livraison », déclare Will Plummer, directeur général de Repayd. « Repayd a été conçu spécifiquement pour l'industrie du voyage, et notre objectif a toujours été de fournir l'infrastructure de compte de commerçant spécialisée dont les entreprises de voyages ont réellement besoin. Grâce à notre partenariat avec SUNRATE, nous renforçons les capacités mondiales de paiement pour nos clients pour assurer des recouvrements et des règlements transfrontaliers plus efficaces tout en soutenant des flux de paiement localisés qui peuvent réduire sensiblement les coûts de traitement. Ensemble, nous aidons les entreprises de voyages à exercer leurs activités à l'échelle mondiale tout en assurant l'efficacité, la résilience et la durabilité commerciale des paiements. »

Renforcer l'infrastructure transfrontalière pour les voyages et le commerce numérique

Ce partenariat souligne l'engagement des deux entreprises à répondre aux besoins changeants des plateformes de voyage mondiales, des agences de voyages en ligne, des plateformes et des commerçants numériques. En combinant l'expertise spécialisée de Repayd en matière de paiements de voyage à l'infrastructure mondiale de paiement et de trésorerie de SUNRATE, la collaboration vise à :

Réduire les frictions dans les recouvrements et les règlements transfrontaliers

Optimiser la rapidité et la transparence des paiements

Améliorer la gestion du taux de change et le contrôle des coûts

Offrir des solutions de cartes commerciales souples pour les paiements aux fournisseurs et les dépenses opérationnelles

Alors que les voyages internationaux et le commerce numérique continuent de se développer, ce partenariat permet aux deux entreprises de mieux soutenir les entreprises qui exercent leurs activités dans plusieurs devises et territoires.

À propos de SUNRATE

SUNRATE est une plateforme de gestion des paiements et de la trésorerie à l'échelle mondiale pour les entreprises du monde entier. Fondée en 2016, SUNRATE a été reconnue comme un fournisseur de solutions leader et a permis aux entreprises de fonctionner et de se développer tant au niveau local que mondial dans plus de 190 pays et régions grâce à sa plateforme propriétaire de pointe, son réseau mondial étendu et ses API robustes.

Avec son siège social mondial à Singapour et des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Londres et Shanghai, SUNRATE s'associe à des établissements financiers de premier plan telles que Citibank, Standard Chartered, Barclays et J.P. Morgan. SUNRATE est également membre principal de Mastercard, Visa et UPI.

Pour en savoir plus sur SUNRATE, visitez le site Web https://www.sunrate.com/ .

À propos de Repayd

Repayd est le spécialiste des compte de voyagistes, qui aide les tour-opérateurs, les compagnies aériennes, les plateformes de voyage et les sociétés de voyages numériques à accepter et à gérer les paiements internationaux de façon sûre et efficace.

Conçu spécifiquement pour les complexités de l'industrie du voyage, Repayd permet aux entreprises de traiter des transactions transfrontalières où les réservations, les clients et les fournisseurs opèrent dans plusieurs pays et monnaies. Son infrastructure aide les entreprises de voyages à optimiser le rendement des paiements, à gérer les risques et à prendre de l'expansion à l'échelle internationale avec confiance.

Pour en savoir plus sur Repayd, visitez www.repayd.com .

