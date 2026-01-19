LONDRES, 19 janvier 2026 /CNW/ - SUNRATE, plateforme de gestion des paiements et de la trésorerie à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui une nouvelle alliance avec le fournisseur international de technologie touristique Juniper Travel Technology, soulignant ainsi l'engagement des deux sociétés à favoriser l'avenir du commerce mondial des voyages.

Dans le cadre de cet effort commun, Juniper va intégrer dans son écosystème de technologie touristique les capacités de SUNRATE en matière de délivrance de cartes de paiement transfrontalier et de cartes commerciales. Cela permettra aux agences de voyage (les voyagistes, les agences de voyage en ligne, les grossistes, les agences de tourisme réceptif, les bed banks et les fournisseurs d'hébergement, par exemple) :

de délivrer des cartes et de régler les opérations de paiement par carte dans plus de 15 devises

de fixer un plafond de dépenses intelligent pour assurer un contrôle total et éviter les dépenses excessives

de réduire la fraude grâce à des paramètres de sécurité personnalisables, afin d'empêcher les transactions non autorisées.

de générer des relevés de transactions en temps réel, pour répondre aux différents besoins de rapprochement des comptes

d'optimiser les frais d'opération de change et d'atténuer les risques de change

de percevoir des paiements commerciaux dans plus de 30 devises

« Les agences de voyage opèrent dans l'un des secteurs les plus interconnectés au monde, où les paiements et les opérations de change peuvent devenir un obstacle », a déclaré Paul Batchelor, Responsable du développement commercial Europe chez SUNRATE. « Le partenariat avec Juniper nous permet d'associer une technologie touristique de niveau international et une infrastructure de paiement transfrontalier nouvelle génération, afin d'aider les agences de voyage à se déployer de manière transparente dans le monde entier. »

Toni Reina, Directeur des partenariats chez Juniper, ajoute : « Nous sommes heureux de nous associer à SUNRATE pour proposer à nos clients un moyen plus efficace, plus transparent et plus global de gérer les paiements des fournisseurs. L'intégration des capacités de SUNRATE dans notre plateforme accroît la valeur que nous offrons et renforce notre engagement en faveur de l'innovation numérique ».

Cette nouvelle coopération devrait être déployée progressivement auprès des clients, et d'autres expansions de produits sont prévues à partir de 2026. L'écosystème du voyage devenant de plus en plus numérique et interconnecté, cette collaboration devrait permettre à SUNRATE et à Juniper de proposer des solutions de bout en bout qui permettront de rationaliser les réservations mondiales, la gestion des fournisseurs et les opérations financières transfrontalières.

À propos de SUNRATE

SUNRATE est une plateforme de gestion des paiements et de la trésorerie à l'échelle mondiale pour les entreprises du monde entier. Fondée en 2016, SUNRATE a été reconnue comme un fournisseur de solutions leader et a permis aux entreprises de fonctionner et de se développer tant au niveau local que mondial dans plus de 190 pays et régions grâce à sa plateforme propriétaire de pointe, son réseau mondial étendu et ses API robustes.

Avec son siège mondial à Singapour et des bureaux à Hong Kong, Jakarta, Londres et Shanghai, SUNRATE collabore avec les principales institutions financières mondiales, telles que Citibank, Standard Chartered, Barclays, J.P. Morgan. SUNRATE est également le membre principal de Mastercard, Visa et UPI. Pour en savoir plus sur SUNRATE, visitez le site Web https://www.sunrate.com/.

À propos de Juniper Travel Technology

Juniper Travel Technology est le leader mondial des technologies touristiques, proposant les meilleures solutions en ligne aux voyagistes, aux grossistes, aux agences de tourisme réceptif, aux agences de voyage en ligne, aux bed banks, aux compagnies aériennes et aux compagnies maritimes, entre autres.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur, Juniper Travel Technology compte plus de 550 clients qui font déjà confiance à sa technologie. En outre, il dispose du portefeuille de connectivité le plus étendu du marché, comprenant plus de 1 500 intégrations XML avec des fournisseurs externes.

Son équipe de plus de 400 professionnels est hautement spécialisée et s'engage à fournir un service de la plus haute qualité à ses clients et fournisseurs. La société a donc connu une croissance marquée sur le marché au cours des dernières années.

Ces dernières années, nous avons développé nos activités en acquérant des entreprises technologiques de premier plan dans le domaine du voyage, afin de stimuler l'innovation dans le secteur du tourisme en constante évolution : Dome Consulting, IST Cruise Tech, Lleego, RezMagic et Vervotech.

