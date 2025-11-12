L'acquisition des droits canadiens sur LEVULAN KERASTICK (chlorhydrate d'acide aminolévulinique) élargit encore davantage le portefeuille dermatologique de Sun Pharma Canada et renforce l'engagement de l'entreprise envers les soins aux patients.

BRAMPTON, ON, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Sun Pharma, une société pharmaceutique mondiale dont le portefeuille de médicaments innovants est en pleine expansion, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait acquis, sans frais, les droits de commercialisation sur LEVULAN KERASTICK (chlorhydrate d'acide aminolévulinique) au Canada auprès de Clarion Medical Technologies. LEVULAN KERASTICK, un traitement par thérapie photodynamique (TPD) pour les kératoses actiniques non hyperkératosiques (KA) du visage et du cuir chevelu,i représente une option de traitement fiable depuis plus de 20 ans, ayant offert à plus de 4 millions de personnes aux quatre coins du mondeii des solutions de traitement en clinique précises et efficaces des kératoses actiniquesi.

LEVULAN KERASTICK propose aux patients et aux professionnels de la santé une option thérapeutique au profil d'innocuité et d'efficacité éprouvé, pouvant prévenir l'évolution des kératoses actiniques jusqu'au cancer de la peau.iii-iv

« Tandis que Sun Pharma continue de prioriser les traitements qui répondent aux besoins existants mais non satisfaits des patients que nous servons, nous sommes heureux d'ajouter LEVULAN KERASTICK à notre portefeuille canadien grandissant de thérapies dermatologiques », a dit Richard Ascroft, chef de la direction en Amérique du Nord, Sun Pharma. « L'acquisition de LEVULAN KERASTICK renforce encore davantage notre engagement à soutenir les patients canadiens aux prises avec la kératose actinique et les professionnels de la santé dévoués qui aident ces patients. »

Sun Pharma développe sa présence de manière constante dans le secteur de la dermatologie au Canada depuis 2021, établissant des partenariats dans les domaines des biomédicaments, de l'acné et maintenant de la thérapie photodynamique. Avec l'acquisition de LEVULAN KERASTICK, les patients et les professionnels de la santé à l'échelle du Canada bénéficieront :

de la disponibilité continue des produits par Sun Pharma Canada Inc.

d'un accès direct à l'équipe nationale de représentants Sun Pharma pour l'éducation et l'information des professionnels de la santé à propos de LEVULAN KERASTICK.

« Depuis de nombreuses années, la thérapie photodynamique, comme LEVULAN KERASTICK, est un élément important de la gestion des kératoses actiniques », a dit Dr. Vimal Prajapati, MD, FRCPC, DABD, professeur agrégé de clinique à l'Université de Calgary et cofondateur et codirecteur du Skin Health & Wellness Centre, du Dermatology Research Institute, et du Dermphi Centre. « Nous saluons le leadership et le partenariat continus de Sun Pharma pour veiller à ce que les professionnels de la santé canadiens aient accès aux thérapies et aux outils dont nous avons besoin pour aider nos patients. »

À propos de LEVULAN KERASTICK

LEVULAN KERASTICK, grâce à l'irradiation à la lumière bleue, est indiqué pour le traitement de kératoses actiniques non hyperkératosiques uniques et multiples du visage et du cuir chevelu.i Les kératoses actiniques sont des lésions cutanées précancéreuses courantes causées par l'exposition solaire chronique, jusqu'à une sur 10 d'entre elles pouvant devenir des carcinomes squameux (CS) si elles ne sont pas traitées.v

En alliant une solution topique ciblée à l'irradiation à la lumière bleue, LEVULAN KERASTICK offre un traitement en clinique précis qui éradique les lésions précancéreuses, comporte un risque minimal de cicatrices. La thérapie présente une option pratique, bien tolérée et éprouvée en matière d'efficacité et d'innocuité.i

À propos de Sun Pharma Canada Inc.

Sun Pharmaceutical Industries Limited développe sa présence au Canada, alliant le potentiel d'un réseau mondial à la recherche et aux soins localisés pour répondre aux besoins insatisfaits des patients et des fournisseurs de soins de santé canadiens.

Sun Pharma Canada Inc., une filiale en propriété exclusive de Sun Pharmaceutical Industries Limited, vise à fournir des médicaments innovants en dermatologie, améliorant ainsi l'accès et le soutien offerts aux patients.

Les patients et les fournisseurs de soins de santé sont au cœur de tout ce que nous accomplissons chez Sun Pharma. Suivant l'engagement de Sun Pharma envers l'écoute, l'action et les soins, l'équipe est en mesure de répondre à des besoins particuliers et de donner des soins personnalisés, tout en comblant des lacunes importantes en ce qui a trait aux traitements et à la qualité de vie.

Sun Pharma offre une vaste gamme de médicaments abordables pour la population canadienne, y compris des produits de spécialité et de niche, tout en étant présente parmi les 15 plus importants produits génériques canadiens.

À propos de Sun Pharmaceutical Industries Limited (CIN - L24230GJ1993PLC019050)

Sun Pharma est la principale entreprise mondiale de médicaments génériques spécialisés, présente dans les médicaments innovants, les produits génériques et les produits de santé grand public. Elle est la plus grande société pharmaceutique en Inde et figure parmi les leaders des génériques aux États-Unis ainsi que sur les marchés émergents mondiaux.

Le portefeuille à forte croissance de médicaments innovants de Sun comprend des produits novateurs en dermatologie, ophtalmologie et onco-dermatologie, représentant environ 20 % des ventes de l'entreprise. Les opérations intégrées verticalement de la société permettent de fournir des médicaments de haute qualité, reconnus par les médecins et les consommateurs dans plus de 100 pays. Ses installations de fabrication sont réparties sur six continents.

Sun Pharma est fière de sa main-d'œuvre multiculturelle provenant de plus de 50 nations. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.sunpharma.com et nous suivre sur LinkedIn et X (anciennement Twitter).

®/MC - Tous les noms de marques et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Références : i Monographie de produit LEVULAN KERASTICK (chlorhydrate d'acide aminolévulinique). Sun Pharmaceutical Industries, Inc. Date 20 janvier 2025.

ii Données des dossiers de Sun Pharma Canada.



iii Nestor MS, et al. The use of photodynamic therapy in dermatology: results of a consensus conference. J Drugs Dermatol. 2006;5(2):140-54.

iv Del Regno L, Catapano S, Di Stefani A, Cappilli S, Peris K. A review of existing therapies for actinic keratosis: current status and future directions. Am J Clin Dermatol. 2022;23(3):339-352.

v Données des dossiers de Sun Pharmaceutical Industries, Inc. Princeton, NJ.

SOURCE Sun Pharma Canada Inc.

Contact médias : James Freeman, Chef des communications, Sun Pharma Amérique du Nord, Tél : +1 609 720-8197, Cellulaire : +1 978 808-6956, Courriel : [email protected]