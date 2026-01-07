Le stylo ILUMYA offre aux patients admissibles une option de traitement sûre et efficace qui favorise la facilité d'utilisation et peut contribuer à réduire les visites en clinique, grâce à l'auto-administration

MUMBAI, India et BRAMPTON, ON, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Sun Pharma Canada Inc., une filiale en propriété exclusive de Sun Pharmaceutical Industries Limited (« Sun Pharma »), est heureuse d'annoncer la disponibilité du stylo ILUMYA (tildrakizumab), une option de traitement administrée par le patient avec un auto-injecteur pour les adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère qui sont candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie.

« L'approbation du stylo ILUMYA démontre à nouveau l'engagement de Sun Pharma à répondre aux besoins insatisfaits qui sont importants pour les patients que nous aidons », a dit Richard Ascroft, PDG Amérique du Nord, Sun Pharma. « Nous savons que les gens atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère cherchent des options de traitement sûres et efficaces, mais ils ont également droit à des options de traitement faciles à utiliser qui peuvent améliorer leur qualité de vie. Avec le lancement du stylo ILUMYA, les Canadiens peuvent maintenant obtenir leur traitement éprouvé dans un dispositif d'administration qui leur convient mieux. »

Le stylo ILUMYA a été conçu pour répondre aux besoins des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère. Son schéma posologique de trois mois, allié à la commodité d'un stylo auto-injecteur et auto-administré, favorise l'observance chez le patient et la qualité de vie, sans nécessiter de modifications importantes du mode de vie.ii,iii Le stylo ILUMYA est également stable à la température ambiante pendant 30 jours, simplifiant encore davantage la logistique du traitement et facilitant l'observance.ii Les données démontrent que plus de 93 % des patients ont utilisé le stylo ILUMYA efficacement, en suivant les instructions.iv

« Le stylo ILUMYA représente une avancée considérable dans les soins axés sur le patient, en présentant une option auto-administrée et adaptée qui aide à l'autonomie et au contrôle à long terme sur la maladie. Il procure une solution pratique alignée sur les besoins réels des patients devant composer avec le psoriasis en plaques modéré à sévère », a dit Dr. Mohannad Abu-Hilal, professeur agrégé et chef du Service de dermatologie, à la McMaster University.

Le psoriasis en plaques touche environ 80 à 90 % des patients atteints de psoriasis et se caractérise par des plaques cutanées rouges, squameuses et souvent prurigineuses, pouvant avoir un impact important sur la vie quotidienne.vi Il concerne entre un demi-million et un million de Canadiens,v le psoriasis en plaques modéré à sévère touchant approximativement 35 % de ces patients.vii

ILUMYA est un inhibiteur de l'IL-23p19 et a démontré son efficacité durable et son profil d'innocuité favorable durant cinq ans d'étude. Lors d'analyses groupées des essais reSURFACE 1 et 2, près de 90 % des patients qui prenaient la dose de 100 mg ont continué d'en bénéficier jusqu'à la cinquième année.i Le traitement a été bien toléré, les effets indésirables les plus fréquents qui se sont produits plus souvent que pour le placebo ont été les infections des voies respiratoires supérieures (15,1 % c. 12,3 %), les réactions au site d'injection (3,9 % c. 2,6 %), et les maux de tête (3,2 % c. 2,9 %).ii

À propos de ILUMYA

Le tildrakizumab, l'ingrédient actif dans le stylo (auto-injecteur) ILUMYA (tildrakizumab), est un anticorps monoclonal lgG1/k humanisé conçu pour se lier sélectivement à la sous-unité p19 de l'interleukine-23 (IL-23) et inhiber son interaction avec le récepteur de l'IL-23, ce qui entraîne l'inhibition de la libération de cytokines et de chimiokines pro-inflammatoires. ILUMYA est indiqué pour le traitement des adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère qui sont candidats à un traitement systémique ou à une photothérapie au Canada. L'utilisation du traitement ILUMYA a également été approuvée aux États-Unis, au Japon et en Australie, et sous la marque ILUMETRI® en Europe.ii

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.sunpharma.com/canada ou téléphoner au 1 833 388-0532.

®/MC - Tous les noms de marque et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de Sun Pharma Canada Inc.

Sun Pharmaceutical Industries Limited développe sa présence au Canada, alliant le potentiel d'un réseau mondial à la recherche et aux soins localisés pour répondre aux besoins insatisfaits des patients et des fournisseurs de soins de santé canadiens.

Sun Pharma Canada Inc., une filiale en propriété exclusive de Sun Pharmaceutical Industries Limited, vise à fournir des médicaments innovants en dermatologie, améliorant ainsi l'accès et le soutien offerts aux patients.

Les patients et les fournisseurs de soins de santé sont au cœur de tout ce que nous accomplissons chez Sun Pharma. Suivant l'engagement de Sun Pharma envers l'écoute, l'action et les soins, l'équipe est en mesure de répondre à des besoins particuliers et de donner des soins personnalisés, tout en comblant des lacunes importantes en ce qui a trait aux traitements et à la qualité de vie.

Sun Pharma offre une vaste gamme de médicaments abordables pour la population Canadienne. Taro Pharmaceutical est maintenant une société privée entièrement détenue par Sun Pharma, une société mondiale de soins de santé offrant des thérapies novatrices, des médicaments génériques et des produits de santé destinés aux consommateurs.

À propos de Sun Pharmaceutical Industries Limited (CIN - L24230GJ1993PLC019050)

Sun Pharma est la quatrième plus importante société pharmaceutique au monde dans les secteurs des produits de spécialité et génériques et la principale entreprise pharmaceutique de l'Inde. Son entreprise intégrée verticalement et son équipe qualifiée lui permettent d'offrir des produits de qualité supérieure, reconnus de ses clients et de ses patients dans plus de 100 pays aux quatre coins du monde, à des prix abordables. Sa présence mondiale, soutenue par des installations de production réparties sur 6 continents et approuvée par plusieurs organismes de réglementation, est jumelée à une main-d'œuvre multiculturelle composée de plus de 50 nationalités. Sun Pharma favorise l'excellence par l'innovation appuyée par de solides capacités en R. et D. dans plusieurs centres de R. et D., ses investissements en R. et D atteignant environ 6 à 7 % des revenus annuels. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.sunpharma.com et nous suivre sur x @SunPharma_Live.

Références :

i Thaçi D, Piaserico S, Warren RB, et al. Efficacité et innocuité de cinq ans du tildrakizumab chez les patients qui souffrent de psoriasis modéré à sévère et qui y répondent à la semaine 28 : Analyses groupées de deux essais cliniques de phase 3 randomisés (reSURFACE 1 et reSURFACE 2). Br J Dermatol. 5 février 2021 doi : 10.1111/bjd.19866

ii ILUMYA® (injection de tildrakizumab) 100 mg/mL Monographie de produit. Sun Pharmaceutical Industries Limited. 10 juillet 2025.

iii Augustin M, Sommer R, Daudén E, et al. Bien-être indiqué par les patients dans le cadre de soins fondés sur la valeur avec le tildrakizumab en contexte réel : protocole d'une multinationale, phase IV, étude observationnelle prospective à cohorte unique (l'étude POSITIVE). BMJ Open. 15 février 2023; 13(2) : e060536.

iv Carrasco AR. (2022). Rapport d'étude d'utilisabilité sommative pour le stylo injecteur prérempli avec 1 mL de tildrakizumab (PROJ-0106). Almirall.

v Psoriasis. (s.d.). Psoriasis Canada - ACPP. https://www.canadianpsoriasis.ca/fr/psoriasis-fr/les-types-de-psoriasis/psoriasis-en-plaques

vi Recommandation de remboursement de l'ACMTS (Finale) Tildrakizumab (Ilumya) https://cadth.ca/sites/default/files/cdr/complete/SR0624%20Ilumya%20-%20CDEC%20Final%20Recommendation%20June%2023%2C%202021_for%20posting%20(1).pdf

vii PSORIASIS JOURNEY TO STABILITY NATIONAL REPORT (Rapport national - Parcours vers la stabilité du psoriasis) - Le parcours des Canadiens qui souffrent de psoriasis. (2018). Réseau canadien du psoriasis. https://www.canadianpsoriasisnetwork.com/wp-content/uploads/2018/09/JTSFinal-r.pdf

SOURCE Sun Pharma Canada Inc.

Investisseurs : Dr. Abhishek Sharma, Tél +91 22 4324 4324, poste 2929, Ligne directe +91 22 4324 2929, Courriel [email protected]; Médias : Gaurav Chugh, Tél +91 22 4324 4324, poste 5373, Ligne directe +91 22 4324 5373, Cellulaire +91 98104 71414, Courriel [email protected]