Découvrez les lauréats locaux 2025 du Défi OSEntreprendre

QUÉBEC, le 10 avril 2025 /CNW/ - Partout au Québec, des entrepreneurs, des élèves et des étudiants viennent de se démarquer comme lauréats locaux de la 27e édition du Défi OSEntreprendre. Ces lauréats misent sur leur esprit d'entreprendre, un état d'esprit qui dispose à percevoir un besoin, imaginer une solution et passer à l'action. Il y en a certainement près de chez vous! Découvrez-les ici.

Entreprendre est indispensable pour le Québec

L'entrée en scène de nouveaux entrepreneurs est indispensable pour relever les défis du Québec et assurer la vitalité des territoires. En débutant dans le monde entrepreneurial par le Défi OSEntreprendre, ces lauréats sortent de l'ombre, vivent l'année de leur première vente, rencontrent des jurys et tout un écosystème qui les aide à grandir. D'autres entreprises plus matures se démarquent quant à elles par leurs pratiques innovantes en matière d'approvisionnement auprès de fournisseurs d'ici, un puissant levier économique en contexte de turbulence. Les liens vers leur site internet ont été rassemblés dans le feuillet des lauréats.

Des projets qui révèlent les superpouvoirs des jeunes

Pour les jeunes du préscolaire à l'université, réaliser un projet entrepreneurial, c'est découvrir ses talents et donner un sens concret aux apprentissages au bénéfice de leur épanouissement et de leur motivation scolaire. En plus, la mise sur pied d'initiatives porteuses favorise le sentiment d'appartenance et contribue à dynamiser leur établissement d'enseignement!

La prochaine étape : la sélection régionale

Le processus de sélection par jury se poursuit à l'échelon régional durant les prochaines semaines. Les lauréats seront dévoilés lors de galas organisés à la fin avril aux quatre coins du Québec.

Bravo à toutes les personnes qui transforment le Québec, de projet en projet!

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes annuellement : des élèves et des étudiants, appuyés par leurs intervenants scolaires, ainsi que des entrepreneurs. Cette initiative d'envergure est soutenue par des acteurs engagés : le gouvernement du Québec, Desjardins, Québecor, Vidéotron Affaires, Les Éditions CEC, Spektrum, l'Ordre des CPA du Québec, la Caisse d'économie solidaire, la Fondation pour l'éducation à la coopération et la mutualité, Hydro-Québec, une dizaine de partenaires Bronze et un large réseau d'alliés stratégiques.

Source : Daphné Asselin • [email protected] • 418 644-4255, poste 2173