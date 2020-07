MONTRÉAL, le 17 juill. 2020 /CNW/ - Les Études économiques de BMO ont lancé aujourd'hui le nouvel Indice des activités d'entreprise de BMO (BMO IAE), qui suit l'activité mensuelle des entreprises et fournit des informations sur les emplois, les dépenses, l'humeur et d'autres indicateurs. L'économie canadienne entrant dans la phase de reprise post-confinement, il est de plus en plus nécessaire de disposer en temps opportun d'informations sur la reprise.

« Compte tenu de la crise économique sans précédent causée par la pandémie, la nécessité de suivre la reprise n'a jamais été aussi grande, ont déclaré les auteurs du BMO IAE : Sal Guatieri, directeur et économiste principal, BMO Marchés des capitaux; Robert Kavcic, directeur et économiste principal, BMO Marchés des capitaux; et Erik Johnson, économiste, BMO Marchés des capitaux. L'indice indiquera dans quelle mesure l'expansion progresse dans ce qui sera certainement un périple long et cahoteux. »

Le BMO IAE comprend dix indicateurs : heures travaillées, taux de chômage, ventes de maisons, mises en chantier, crédit aux entreprises, commerce de gros, ventes au détail, livraisons manufacturières, humeur des petites entreprises (de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) et TSX. En outre, les données en temps réel sur la mobilité des ventes au détail et des loisirs de Google, et les transactions par carte de crédit sont utilisées pour estimer les ventes au détail récentes avant la publication des données officielles. Le point de vue des Études économiques de BMO sur l'économie est également utilisé pour comparer les estimations d'autres indicateurs, si nécessaire. L'indice est dérivé des variations mensuelles en pourcentage des indicateurs individuels, dont la contribution est ajustée pour équilibrer la volatilité de chacun, en veillant à ce que les indicateurs plus volatils ne dominent pas les fluctuations de l'indice.

L'analyse des Études économiques de BMO montre que le BMO IAE s'est effondré plus rapidement que le PIB réel pendant la récession de mars-avril, mais a remonté par la suite. « Nous estimons que l'IAE a augmenté de 6 pour cent en mai et de 9 pour cent en juin, ont indiqué les auteurs. L'activité d'entreprise semble avoir récupéré environ la moitié de sa baisse de mars-avril, un bon début, mais la seconde moitié sera beaucoup plus difficile, car la demande contenue décroît et les consommateurs demeurent prudents. »

L'IAC BMO est publié mensuellement à l'adresse (en anglais seulement) : https://economics.bmo.com/en/publications/detail/82f74b6c-fabf-4733-b4d4-33c50adf0d3b/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 987 milliards de dollars au 30 avril 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224 ; Internet : www.bmo.com ; Twitter : @BMOMedia