SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a procédé à l'opération de capture et à la mise en installation de garde en captivité des caribous montagnards de la Gaspésie du 19 au 27 février 2024.

Treize (13) caribous adultes ont été capturés, soit 10 femelles et trois mâles. Parmi ces femelles, trois avaient été capturées en 2023. Le MELCCFP est satisfait de cette opération, dont la nature complexe des travaux nécessite de déployer des équipes hautement spécialisées. Le professionnalisme et les connaissances techniques des biologistes, des vétérinaires et des techniciens du ministère ont contribué au succès de l'opération.

Bien qu'ils soient toujours en période d'acclimatation, les caribous se portent bien. Du personnel expérimenté est sur place en permanence pour suivre l'acclimatation des caribous à la captivité. Le statut de gestation des femelles sera obtenu par des analyses hormonales réalisées sur les échantillons recueillis. Un bilan des naissances de caribous dans les installations de garde en captivité de Val-d'Or, de Charlevoix et de la Gaspésie sera diffusé une fois que toutes les femelles auront mis bas, au début de juillet 2024.

Le MELCCFP demande la collaboration des médias et de la population et rappelle l'importance de respecter les règles en place, pour des raisons de sécurité et pour préserver la quiétude des animaux. Afin de limiter le plus possible leur dérangement, l'accès aux lieux est strictement réservé au personnel autorisé qui a la responsabilité d'assurer la gestion des installations de garde en captivité et la surveillance des caribous. La garde en captivité des caribous a pour but d'assurer la protection des populations en situation très précaire en les plaçant temporairement à l'abri de la prédation, dans l'attente de conditions d'habitat favorisant leur autosuffisance.

