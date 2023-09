Suivi de l'autorisation ministérielle de Glencore pour la Fonderie Horne - Le réseau de suivi de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda sera bonifié dès l'automne 2023

QUÉBEC, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs procédera, dans les prochaines semaines, à l'installation de trois stations d'échantillonnage de l'air ambiant supplémentaires à Rouyn-Noranda. Ainsi, les nouvelles stations seront en fonction dès cet automne, comme il avait été indiqué en mars dernier lors de l'annonce du Plan d'action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda, ce qui portera à 18 le nombre total de stations. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Dans la foulée du renouvellement de l'autorisation ministérielle de Glencore pour l'exploitation de la Fonderie Horne à l'hiver 2023, le ministre Charette s'était engagé à bonifier le réseau de suivi de la qualité de l'air ambiant autour de l'établissement par l'ajout de trois stations d'échantillonnage aux cinq stations déjà en fonction à Rouyn-Noranda, en plus d'ajouter des paramètres de suivi à quatre stations existantes du Réseau de surveillance de la qualité de l'air du Québec. Les nouvelles stations permettront une évaluation plus complète de l'impact des rejets atmosphériques sur la qualité de l'air ambiant autour de la fonderie. Elles seront situées dans les secteurs nord-ouest et sud-ouest de la ville de Rouyn-Noranda et à proximité de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Rappelons que le Ministère effectue le suivi des données de qualité de l'air ambiant, y compris les données diffusées par l'entreprise. Les données du Ministère peuvent d'ailleurs être consultées sur le site Données Québec. Elles sont mises à jour chaque trimestre. Ainsi, les premières données issues des nouvelles stations seront disponibles environ trois mois après leur ouverture.

Citations :

« La population de Rouyn-Noranda avait exprimé le besoin d'avoir accès à davantage de données sur la qualité de l'air, et les stations que nous ajoutons permettront d'en brosser un portrait plus précis. Les équipes sont mobilisées depuis plusieurs mois, et je suis très heureux d'affirmer que les travaux sont en voie d'être finalisés sur l'ensemble des sites. À cet égard, je tiens à souligner l'excellente collaboration des instances locales, qui ont facilité le travail du Ministère. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les activités de la Fonderie Horne et leurs effets sur la qualité de l'air sont au cœur des préoccupations des concitoyens. Je partage leur besoin d'avoir un meilleur portrait de la qualité de l'air de l'environnement dans lequel ils habitent afin de faire les suivis nécessaires. L'ajout de ces stations fait partie de l'éventail d'actions que notre gouvernement a mis en place pour répondre aux attentes de la population de Rouyn-Noranda. Je tiens d'ailleurs à remercier mon collègue, le ministre Benoit Charette, de l'importance qu'il accorde à ce dossier primordial pour les gens de ma région. »

Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Des actions comme celles-ci témoignent de la volonté de notre gouvernement et du soutien offert au milieu. Le gouvernement a mis en place un plan d'action qui met de l'avant les besoins de la population de Rouyn-Noranda. Ceux-ci sont au cœur de notre réflexion et de nos efforts. De plus, nous accompagnons la Ville à chaque étape de la réalisation du plan et de sa mise en œuvre. Je me réjouis de cette annonce qui contribuera assurément à mieux nous outiller pour la suite. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Plusieurs travaux préalables sont requis pour bonifier les stations existantes et en installer de nouvelles, notamment l'acquisition d'instruments, l'évaluation des sites pouvant accueillir ces stations, la conclusion d'ententes avec les propriétaires des sites retenus et, finalement, les travaux d'installation, autant de travaux qui peuvent nécessiter la contribution de partenaires externes.

L'ajout de ces stations vise notamment à répondre aux commentaires de la population reçus lors de la consultation publique menée en octobre 2022 ainsi qu'aux recommandations de la santé publique.

À propos des données du Ministère, il faut retenir en les consultant que les normes annuelles s'appliquent uniquement à la station légale de l'établissement. De plus, comme il s'agit de normes annuelles, la conformité de celles-ci sera évaluée suivant la collecte d'une année complète de données.

Le plan d'action gouvernemental propose des mesures concrètes pour soutenir Rouyn-Noranda . D'une durée de cinq ans et doté d'une enveloppe de 88,3 M$, il permet d'agir sur les enjeux auxquels fait face la Ville en misant sur le leadership et l'expertise des acteurs locaux et régionaux.

Lien connexe :

Pour consulter les données recueillies par les diverses stations du Ministère actuellement en fonction près de la Fonderie Horne : www.donneesquebec.ca/recherche/dataset?organization=&q=rsqaq.

