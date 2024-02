Suivez la vague vers le Salon International du Bateau de Montréal

MONTRÉAL, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Le rendez-vous annuel tant attendu des passionnés de nautisme approche : le Salon international du bateau de Montréal ouvrira ses portes du 8 au 11 février 2024 pour sa 23ème édition au Palais des congrès de Montréal. Cet événement d'envergure, organisé par Nautisme Québec, promet une immersion totale.

Plongez dans l'univers nautique

Suivez la vague vers l'événement de l'année : le Salon international du bateau de Montréal du 8 au 11 février 2024 au Palais des congrès. (Groupe CNW/Nautisme Québec)

Plongez dans le seul salon francophone dédié exclusivement à l'univers nautique au Canada. Préparez-vous à vivre une expérience unique et immersive avec des embarcations exceptionnelles, des accessoires innovants, des technologies dernier cri, des nouveautés canadiennes et bien d'autres surprises.

Que vous cherchiez des sensations fortes, un moment en famille sur un ponton, une sortie de pêche inoubliable, un bateau de wakesurf, une motomarine, un cruiser ou des informations sur la voile pour partir à l'aventure sur les plans d'eau, il y en a pour tous les goûts et toutes les pratiques.

Des exposants de classe mondiale et un programme enrichissant

Explorez dès maintenant plus de 80 exposants présents sur le plan du salon. Les visiteurs pourront bénéficier des conseils d'experts pour leur prochain investissement. Mais ce n'est pas tout : plongez dans les sections dédiées Market Place avec ses accessoires et produits astucieux pour entretenir et agrémenter chaque virée sur l'eau. Au centre du Salon international du bateau de Montréal, une scène accueille une série de 25 conférences stimulantes et diversifiées. Pour consulter la programmation : salondubateau.com.

Des nouveautés et innovations qui vont vous émerveiller

Au cœur de cette aventure nautique, découvrez les magnifiques embarcations qui feront briller le Salon. Assistez à des dévoilements exclusifs et des nouveautés canadiennes tels que le bateau de wake Malibu23LSV présenté par Aqua Sport Marine et le Nautique Paragon 2024 présenté par SportMarine.ca. Le fabricant québécois Princecraft nous en met plein la vue en présentant pour la première fois au Québec le tout nouveau ponton « abordable » Vectra 23 WRL et propose des pontons à motorisation électrique AVATOR de Mercury marine. Le salon accueillera Vision Marine Technologies titulaire du record mondial du bateau électrique le plus rapide à 116 MPH. L'événement mettra également en lumière d'autres nouveautés canadiennes tels que le moteur électrique Harmo et le F350 de Yamaha.

Découvrez la planche de surf électrique Aerofoil E-Tron d'Audi, distribuée exclusivement au Québec par Ecosurf Canada, les planches Defyen qui offrent la possibilité de pratiquer l'eSurf ou le eFoil avec la même planche ou encore les vélos nautiques de Red Shark bikes, et bien plus encore pour préparer votre été. Le salon est fier d'accueillir l'Agence de voile Ohana qui vient tout juste d'obtenir l'exclusivité de distribution canadienne des catamarans Excess.

Avec une telle diversité d'offres, c'est l'opportunité de plonger dans l'univers passionnant du nautisme, où la technologie, le design et l'aventure se rencontrent. Le Salon international du bateau de Montréal vous réserve une expérience nautique immersive et inoubliable !

Réservez vos billets dès maintenant sur le site officiel salondubateau.com. En 2024, j'embarque !

Ce salon vous est présenté par nos grands partenaires Desjardins* et Aviva pour vos solutions de financement et d'assurances. Nous remercions tous nos partenaires qui contribuent à faire de cette édition une expérience mémorable.

Horaires du salon :

8 février 2024 : 11 h à 21 h

9 février 2024 : 11 h à 21 h

10 février 2024 : 10 h à 20 h

11 février 2024 : 10 h à 17 h

Lieu : Palais des congrès de Montréal : 1001 place Jean Paul Riopelle, Montréal Québec H2Z 1H2

À PROPOS DE NAUTISME QUÉBEC

Nautisme Québec est un organisme à but non lucratif reconnu comme association touristique sectorielle par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Nous rassemblons, accompagnons, représentons l'ensemble du secteur nautique et de la plaisance au Québec. Nous soutenons et défendons nos membres dans les différentes sphères de la sécurité nautique, du tourisme nautique et du développement durable. Promoteur du Salon international du bateau de Montréal 2024, de la Fête du nautisme, de l'expérience Bateau à flot, nous sommes au cœur de la promotion du nautisme au Québec.

27 années d'expérience au service de l'industrie du nautisme,

140 entreprises membres réparties dans les différents secteurs de l'industrie nautique,

20 000 plaisanciers abonnés.

*À PROPOS DU MOUVEMENT DESJARDINS

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne.

Renseignements: Contact presse : Alexa Bato, C : (438) 466-4819 - [email protected] - Nautisme Québec