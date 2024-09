MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Nautisme Québec, promoteur de l'événement, est fier de vous annoncer l'édition 2024 du Bateau à flot de Montréal présenté par AVIVA. Les passionnés de nautisme et les amateurs de sports nautiques ont rendez-vous pour un événement incontournable cet automne : le bateau à flot de Montréal! Du 26 au 29 septembre 2024, le bassin Jacques-Cartier, en plein cœur du Vieux-Port de Montréal, se transformera en un véritable paradis pour les passionnés.

Des embarcations en exclusivité et des essais en direct

Bateau à flot de Montréal 2024 (Groupe CNW/Nautisme Québec)

Pendant quatre jours, le Bateau à flot de Montréal proposera une expérience exceptionnelle avec près de 100 bateaux à visiter sur l'eau, allant des cruisers aux yachts luxueux, en passant par les pontons, les motomarines, les bateaux de sport ou de pêche, et ceux dédiés au wakesurf. Cette édition mettra également en lumière les dernières innovations, des exclusivités et tendances en matière de nautisme. Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir ces nouveautés grâce à des essais sur le fleuve Saint-Laurent, offrant ainsi un avant-goût exclusif de leur future embarcation.

Nouveauté ! Profitez de l'expérience ''Découvrez le nautisme'' sur le fleuve Saint-Laurent tout au long de l'événement, propulsé par YAMAHA Motors Canada afin de découvrir la facilité de la navigation.

Exclusivité : nous sommes fiers d'annoncer que plusieurs modèles feront leur première apparition à Bateau à flot. Vous pourrez découvrir les nouvelles motomarines Yamaha Waverunner Jet Blaster 2025 présentées pour la première fois au Canada, en exclusivité ici à Montréal. Le tout nouveau Sport 188 de Princecraft sera également présenté en avant-première. Marine 360 présentera au public pour la première fois l'Absolute 48 Coupé, l'Aquila 54, l'Absolute Navetta 58, et l'Axopar 37 XC Cross Cabin. Ces présentations uniques offrent une occasion exceptionnelle de découvrir ces nouveautés.

Un programme riche et varié

Visite libre d'embarcations : explorez une centaine de modèles et différentes marques.

: explorez une centaine de modèles et différentes marques. Kiosques de produits et services nautiques : découvrez tout ce dont vous avez besoin pour vos aventures nautiques.

: découvrez tout ce dont vous avez besoin pour vos aventures nautiques. Rabais de fin de saison : profitez de réductions exclusives sur de nombreuses embarcations.

: profitez de réductions exclusives sur de nombreuses embarcations. Essais d'embarcation : testez le modèle qui vous intéresse avant de l'acheter.

: testez le modèle qui vous intéresse avant de l'acheter. Expérience « Découvrez le nautisme » : offerte par YAMAHA Motors Canada, avec des essais gratuits sur le fleuve Saint-Laurent pour tous les visiteurs.

Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre la passion du nautisme au cœur de Montréal.

Horaires de l'événement :

Jeudi 26 septembre : 13h à 17h (VIP et médias)

Vendredi 27 septembre : 11h à 18h

Samedi 28 septembre : 9h à 18h

Dimanche 29 septembre : 9h à 16h (les portes fermeront 30 minutes avant l'heure de fermeture)

Tarifs :

18 ans et plus : 15 $, taxes incluses.

Entrée gratuite pour les enfants et les membres plaisanciers de Nautisme Québec

Pour plus d'informations et pour réserver vos billets, visitez notre site internet : www.nautismequebec.com.

À PROPOS DE NAUTISME QUÉBEC

Nautisme Québec est un organisme à but non lucratif reconnu comme association touristique sectorielle par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Nous rassemblons, accompagnons, représentons l'ensemble du secteur nautique et de la plaisance au Québec. Nous soutenons et défendons nos membres dans les différentes sphères de la sécurité nautique, du tourisme nautique et du développement durable. Promoteur du Salon du bateau de Montréal, de la Fête du nautisme, de l'expérience Bateau à flot, nous sommes au cœur de la promotion du nautisme au Québec.

27 années d'expérience au service de l'industrie du nautisme,

140 entreprises membres réparties dans les différents secteurs de l'industrie nautique,

20 000 plaisanciers abonnés.

SOURCE Nautisme Québec

Contact presse : Alexa Bato, C : (438) 466-4819 - [email protected]