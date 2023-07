MONTRÉAL, le 20 juill. 2023 /CNW/ - SuccessFinder, le chef de file dans l'évaluation comportementale prédictive des talents en milieu de travail, annonce aujourd'hui une entente de partenariat avec InCoaching, un important fournisseur coréen de services de développement des talents avec des solutions de coaching personnalisées, accordant à InCoaching les droits exclusifs de distribution des solutions de SuccessFinder en Corée du Sud.

Grâce à ce partenariat, la plateforme novatrice d'évaluation comportementale des talents de SuccessFinder, qui fait l'objet d'améliorations constantes grâce à plus de 50 ans de recherche et des millions de points de données, est désormais accessible à certaines des entreprises les plus connues en Corée du Sud. Depuis 20 ans, elles font confiance à InCoaching pour leur expertise en matière de développement du leadership, de gestion des talents et d'initiatives de croissance.

« SuccessFinder est une solution fiable et mondialement reconnue pour prédire le potentiel des talents, s'appuyant sur des décennies de recherche en psychologie industrielle et organisationnelle », affirme Jae Eun Kim, directeur général et fondateur d'InCoaching. « Il nous fait plaisir de nous associer à SuccessFinder pour offrir à nos clients des connaissances précieuses et extrêmement fiables en matière de comportement. »

SuccessFinder décode l'ADN comportemental des personnes en analysant 85 traits de comportement et 35 intérêts professionnels pour établir un profil détaillé qui sera utilisé pour orienter les décisions en matière de talents et permettre aux leaders de réaliser leur plein potentiel. Grâce à sa méthodologie d'étalonnage et des algorithmes complexes, SuccessFinder prédit le rendement et la satisfaction au travail pour une clientèle mondiale couvrant de nombreux secteurs, transformant la manière dont les entreprises identifient, développent et conservent les meilleurs talents et leaders afin que leur main-d'œuvre soit préparée pour l'avenir.

« Nous sommes ravis de nous associer à l'une des firmes de coaching les plus respectées en Corée du Sud et dont la croissance est la plus rapide. », affirme Ronald Dahms, directeur général de SuccessFinder. « Nous avons hâte de collaborer avec InCoaching pour aider les entreprises à former de grands leaders et des équipes hautement performantes à travers la Corée du Sud. »

À propos de SuccessFinder

SuccessFinder est une entreprise de technologie RH accréditée selon la norme SOC-II Type 2 dans l'évaluation comportementale et l'analytique en vue de la sélection, le développement et la gestion des talents pour des postes essentiels, des individus à potentiel élevé et les leaders. Avec son évaluation psychométrique inégalée formant la partie intégrante de son approche scientifique, elle fournit des analyses approfondies dans une plateforme conviviale permettant de prendre des décisions prédictives et éclairées en matière de recrutement et de gestion des talents.

SuccessFinder génère des résultats éprouvés pour des centaines de grandes entreprises partout au monde, comme CAE, Beneva, Magna International, Gallagher, iA Financial Group, Novacap, McKesson/Rexall, et de nombreuses institutions financières et entreprises manufacturières internationales.

À propos d'InCoaching

InCoaching est une entreprise de développement de leadership organisationnel qui offre des services de coaching spécialisés par différentes industries et par poste. Pour aider les cadres supérieurs confrontés à des crises économiques à faire preuve de leadership efficace, nous offrons une solution de coaching qui mène à des changements de comportements au moyen d'une analyse hyper-personnalisée des données sur les compétences préférentielles.

SOURCE SuccessFinder

Renseignements: Pour plus d'informations, photos ou demandes d'entrevue, veuillez contacter : Marie-Audrey Roy, Directrice marketing & communication, SuccessFinder, [email protected]; Jung Won Rhee, Équipe de compétences de leader mondial, Incoaching, [email protected]