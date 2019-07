Succès triomphal pour la 24e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau

Les porte-parole de l'évènement, Pierre et Ginette Bruneau , Paul Doucet , Pierre Jobin , Luce Dufault , Alexandre Dubé , Hugo Giroux, Louis Jean, Julie Marcoux et Lex Albrecht , de même que l'ensemble des cyclistes qui ont pris part au Tour, ont célébré le succès incroyable de ce grand défi cycliste. Celui-ci a permis, cette année, de dépasser largement l'objectif et de récolter un montant record de 5,35 M$ qui sera investi dans des projets de recherche en hémato-oncologie pédiatrique.

Pour les encourager tout au long du parcours et témoigner de l'importance de donner à la recherche sur le cancer pédiatrique, les cyclistes étaient accompagnés d'enfants atteints ou en rémission d'un cancer. Cette année, Kenley Bien Aimé, 18 ans, en traitement d'un lymphome lymphoblastique, Enzo Hamel, 14 ans, en rémission d'un chondrosarcome, Yasmine El Hassani, 10 ans, en rémission d'un germinome cérébral, Pénélope Phaneuf, 8 ans, en traitement d'une leucémie lymphoblastique aigüe, Maxime Guénette, 10 ans, atteint d'une leucémie lymphoblastique aigüe, Élizabeth St-Georges, 7 ans, en rémission de la maladie de Still, Naomie Fontaine, 9 ans, en rémission d'un ostéosarcome au fémur droit, et près de 60 autres enfants jumelés, ont pris part à l'évènement accompagnés de leurs parents.

Le Tour CIBC Charles-Bruneau 2019 en chiffres

24 e édition

L'édition 2019 a eu lieu le 8 juin ainsi que du 2 au 5 juillet 2019

ainsi que du 10 différents parcours

différents parcours Près de 2 345 km parcourus

parcourus Plus de 850 cyclistes motivés

cyclistes motivés Plus de 200 bénévoles impliqués

bénévoles impliqués Plus de 70 familles courageuses

familles courageuses Depuis le premier Tour en 1995, c'est plus de 29 M$ de dollars qui ont été amassés

de dollars qui ont été amassés 4,5 M$ ont été amassés en 2018

ont été amassés en 2018 Objectif 2019 : surpasser 4,5 M$

Résultat 2019 : 5,35 M$

Prochaine édition : 5 au 10 juillet 2020

Citations

Pierre Bruneau, chef d'antenne à TVA et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau

« Quel plaisir de voir que cette année encore, le Québec a répondu présent à notre appel ! C'est une édition de tous les records et nous pouvons tous en être fiers. Nous avons amassé une somme faramineuse grâce au nombre inégalé de cyclistes qui se sont engagés pour la cause. Ce dévouement collectif nous permet à notre tour de poursuivre notre mission et de continuer à soutenir les unités de recherche en hémato-oncologie pédiatrique du Québec. Merci à chacun des quelques 850 cyclistes, aux 200 bénévoles, à nos précieux partenaires et à chacun d'entre vous, qui par vos dons et vos encouragements, nous permettez d'offrir de l'espoir à tous les enfants atteints du cancer au Québec. MERCI infiniment ! »

Sylvain Vinet, chef régional, région Est du Canada, Banque CIBC, et vice-président du conseil d'administration de la Fondation Charles-Bruneau

« Chaque année, l'effet du Tour CIBC Charles-Bruneau se fait ressentir dans nos centres bancaires et tous nos bureaux à travers la province. En plus des nombreuses activités de collecte de dons mises en place, cette année, plus de 100 employés vont rouler pour la cause. L'équipe CIBC est très fière d'être partenaire de la Fondation, depuis 14 ans déjà, et nous souhaitons remercier tout le monde qui supporte les enfants, les vrais héros de cette histoire. C'est réconfortant et inspirant de se réunir avec nos clients et les communautés pour un but commun. Tous pour un, un pour tous ! »

Au-delà des cyclistes qui n'ont ménagé aucun effort pour atteindre ce nouveau record, l'événement ne pourrait avoir un tel succès sans l'extraordinaire participation et implication de 4 grands partenaires que la Fondation Charles-Bruneau tient à remercier du fond du cœur : Banque CIBC, IGA, Cascades et Lowe's Canada.

Le cancer pédiatrique au Québec

Près d'un enfant par jour reçoit un diagnostic de cancer au Québec

Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants de 0 à 18 ans

Plus de la moitié des enfants ont moins de 5 ans au moment du diagnostic

À propos de la Fondation Charles-Bruneau

La Fondation Charles-Bruneau est fière d'être le principal bailleur de fonds de la recherche en hémato-oncologie pédiatrique au Québec. Les derniers engagements annoncés sont nécessaires pour permettre des percées majeures en recherche. D'ici 2022 :

22 M$ seront investis à l'Unité de recherche en hémato-oncologie pédiatrique Charles-Bruneau du CHU Sainte-Justine

4 M$ seront également versés à l'Hôpital de Montréal pour enfants

Deux objectifs guident les chercheurs : guérir les 20 % d'enfants dont le cancer résiste au traitement et améliorer la qualité de vie des enfants en rémission afin qu'ils puissent atteindre une vraie guérison, sans séquelles ni complications. Ces engagements sont certes ambitieux, mais la Fondation est confiante de pouvoir compter sur ses fidèles partenaires et sur la population.

En 29 ans, 15 M$ ont déjà été investis en recherche et 40 M$ pour la construction, l'équipement et l'aménagement d'un Centre et de 3 Unités Charles-Bruneau au Québec.

