Succès pour « Sincerity in Seasons », l'exposition spéciale de peintures de la dynastie Song (Canada) à Montréal, Canada

MONTRÉAL, 10 août 2026 /CNW/ - Le 7 août, l'exposition spéciale « Sincerity in Seasons » des peintures de la dynastie Song (Canada), organisée conjointement par le Consulat général de Chine à Montréal et le département provincial de la Culture, de la Radio, de la Télévision et du Tourisme du Zhejiang, a ouvert ses portes à Montréal. Dai Yuming, consul général de Chine à Montréal ; Laura Vigo, conservatrice d'art asiatique au Musée des beaux-arts de Montréal ; Liu Rongqian, membre de l'Académie royale des arts du Canada ; et plus de 100 représentants des communautés culturelles et artistiques ont assisté à la cérémonie d'ouverture.

Le consul général de la République populaire de Chine à Montréal, Dai Yuming, a souligné que le Zhejiang et le Canada partagent une longue histoire d'échanges culturels et interpersonnels. Au 19e siècle, des sculptures sur pierre de Qingtian sont arrivées jusqu'au Québec avec la diaspora chinoise. Ces dernières années, les deux parties ont maintenu une coopération étroite dans des domaines tels que la protection du patrimoine culturel et la transmission du patrimoine culturel immatériel. Il a exprimé l'espoir que cette exposition soit l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de compréhension et d'appréciation mutuelles entre les deux peuples.

Chen Rufu, directeur général adjoint du département provincial de la Culture, de la Radio, de la Télévision et du Tourisme du Zhejiang, a déclaré dans une allocution vidéo que le patrimoine culturel millénaire du Zhejiang a nourri des œuvres remarquables dans la peinture chinoise. La « Collection complète de peintures chinoises anciennes » a été réalisée pendant 17 ans en collaboration avec 263 institutions culturelles à travers le monde et a également reçu un solide soutien du Musée des beaux-arts du Canada et du Musée royal de l'Ontario.

L'exposition spéciale présente des peintures sur le thème de la saison tirées de la « Collection complète des peintures de la dynastie Song », invitant les visiteurs à découvrir la coexistence harmonieuse entre l'humanité et la nature. L'opéra Kunqu « Glamour de l'ère florissante », interprété par des jeunes du Zhejiang Kunqu Opera Arts Center, a été unanimement salué par les invités et le public.

De New York à Montréal, la tournée internationale « Collection complète de peintures chinoises anciennes » poursuit son périple. Cette série d'événements thématiques à Montréal constitue une nouvelle vitrine exceptionnelle de la marque « Picturesque Zhejiang », et a mis sur pied une nouvelle plateforme artistique pour approfondir les échanges culturels et interpersonnels entre le Zhejiang et le Canada.

SOURCE Zhejiang Provincial Department of Culture, Radio, Television and Tourism

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