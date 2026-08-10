L'événement promotionnel et d'échange « Picturesque Zhejiang » ouvre un nouveau chapitre de coopération culturelle et touristique entre le Zhejiang et le Canada

MONTRÉAL, 10 août 2026 /CNW/ -- Le 7 août, heure locale, l'événement promotionnel et d'échange intitulé « Roaming the East • A Journey Without Borders » -- « Picturesque Zhejiang », organisé conjointement par le Consulat général de la République populaire de Chine à Montréal et le département provincial de la Culture, de la Radio, de la Télévision et du Tourisme du Zhejiang, s'est tenu à Montréal, au Canada.

Zou Runmin, directeur de la section Éducation, Science, Culture et Santé du Consulat général de Chine à Montréal ; Liu Wangchun, consul aux Affaires culturelles ; Zhao Junjie, consul aux Affaires scientifiques et technologiques ; Sylvain St-Amant, président du Centre mondial d'excellence des destinations ; Sophie Claivaz-Loranger, responsable du développement et de la promotion des destinations à Tourisme Montréal ; Bianelle Legros, responsable de l'unité des festivals et événements du service de la Culture, des Sports et des Loisirs de Montréal ; et plus de 100 représentants d'entreprises touristiques, d'associations culturelles et touristiques et d'organismes médiatiques du Zhejiang et du Canada ont participé à l'événement.

Sylvain St-Amant a interprété les tableaux de la dynastie Song sous le prisme du tourisme, soulignant que « tenir le paysage en haute estime » est justement la philosophie orientale sur laquelle le tourisme contemporain devrait s'appuyer. Avec des ressources de premier rang, comme le lac de l'Ouest et le fleuve Fuchun, le Zhejiang a tous les atouts pour une coopération approfondie afin de créer un « modèle Zhejiang ».

Lors de l'événement promotionnel, des représentants des agences de voyages du Zhejiang ont dévoilé deux itinéraires thématiques personnalisés : « Route de l'Est du Zhejiang • Patrimoine culturel du Jiangnan » et « Route du Sud du Zhejiang • Merveilles des montagnes et des mers », qui combinent la profondeur culturelle à la commodité du voyage. La plateforme de tourisme intelligent « Hi Tour 2.0 » a également été lancée pour permettre aux visiteurs de « découvrir le Zhejiang juste avec un téléphone intelligent ». Les représentants de l'industrie touristique des deux parties ont par la suite tenu des discussions approfondies sur l'optimisation des produits et les modèles de coopération, en concluant plusieurs accords de coopération préliminaires et en jetant des bases solides pour la mise en œuvre ultérieure du projet et les échanges touristiques bidirectionnels.

SOURCE Zhejiang Provincial Department of Culture, Radio, Television and Tourism

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