Succès pour le premier Sommet de la transformation numérique

GRANBY, QC, le 5 mai 2022 /CNW/ - Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) dresse un bilan positif du tout premier Sommet de la transformation numérique qui s'est tenu le mardi 3 mai au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe.

Premier événement du genre spécifiquement conçu pour l'industrie alimentaire, le Sommet de la transformation numérique s'est imposé auprès des entreprises de transformation alimentaire comme un outil d'information et d'échanges sur les enjeux concernant l'adoption de processus d'affaires utilisant l'intelligence d'affaires.

Présenté par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), Investissement Québec, Poudre Noire et Premier Tech, le Sommet a rassemblé plus d'une centaine d'entreprises de transformation alimentaire du Québec qui ont assisté à des conférences présentées par des acteurs chevronnés en matière de virage numérique.

L'événement, dont une deuxième édition est déjà prévue en 2023, se veut une porte d'entrée pour ces entreprises dans l'implantation de nouveaux moyens technologiques permettant d'améliorer leurs processus d'affaires, et ainsi accroître leur productivité et compétitivité.

L'événement était composé de trois volets :

Optimisation, présenté par Investissement Québec

Modèle d'affaires, présenté par Poudre Noire

Automatisation, présenté par Premier Tech

Le CTAQ remercie également Inno-centre qui agissait à titre d'animateur, ainsi que le Regroupement des entreprises en automatisation industrielle (REAI) et Productique Québec.

Le Sommet de la transformation numérique s'inscrit dans la foulée du programme Offensive de la transformation numérique (OTN) du MEI. Cette initiative vise à mettre en place un parcours client pour les entreprises du secteur de la transformation alimentaire par la sensibilisation et l'accompagnement. Le CTAQ a reçu une subvention de 2,64 M$ du MEI pour des projets orientés en transformation alimentaire qui permettront d'implanter des solutions numériques.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le Programme OTN.

Le Sommet de la transformation numérique 2022 est une des grandes activités publiques qui visent à favoriser l'engagement de l'industrie alimentaire pour l'adoption d'une démarche de transformation numérique.

Le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) est une consolidation des forces de l'industrie qui représente 13 associations et plus de 600 entreprises membres représentant des ventes de plus de 32 G$ par année. Sa mission est d'orchestrer l'excellence et la croissance durable du secteur de la transformation alimentaire en appuyant ses parties prenantes et en unifiant l'écosystème.

