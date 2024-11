Succès pour le 17e Rendez-vous de l'habitation organisé par la Société d'habitation du Québec - PLUS DE 600 ACTEURS DE L'HABITATION RASSEMBLÉS POUR PARTAGER LEURS CONNAISSANCES

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Après avoir pris la parole en matinée au 17e Rendez-vous de l'habitation, organisé par la Société d'habitation du Québec, la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, se réjouit du succès de l'événement.

Plus de 600 personnes engagées dans le milieu de l'habitation ont en effet participé à cet événement phare de la SHQ, qui a pour objectif de favoriser le partage des connaissances et le réseautage entre les acteurs du milieu de l'habitation au Québec.

Sur le thème Place aux chantiers, la journée proposait un programme alliant des exemples de projets innovants réalisés grâce à différents leviers financiers mis en place par le gouvernement ainsi qu'un volet sur des solutions à apporter à la crise du logement et à l'itinérance. Le dévoilement d'un sondage mené auprès des ménages québécois sur les perceptions et tendances en habitation et un tour d'horizon de la Stratégie québécoise en habitation ont clos la journée.

Le 17e Rendez-vous de l'habitation a eu lieu au cœur d'une semaine riche en événements coordonnés par la SHQ, à Québec : il était précédé de la 56e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie (11 et 12 novembre) et de la rencontre de la ministre avec des partenaires en habitation (12 novembre), et sera suivi du 2e Carrefour technique (14 et 15 novembre).

« Après avoir réuni les partenaires en habitation cette semaine, le constat est clair. Nous sommes tous mobilisés pour atteindre le même objectif : augmenter l'offre de logements. Je sens que tous les acteurs du milieu sont prêts à innover pour performer encore mieux, et je suis très heureuse de pouvoir compter sur eux pour relever les défis que nous avons devant nous. Place aux chantiers! »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Accédez au contenu du 17e Rendez-vous de l'habitation et du 2e Carrefour technique.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

