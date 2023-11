Subventions aux Kings de Los Angeles: Québec solidaire demande à la CAQ de reculer et veut déclencher une enquête

MONTRÉAL, le 18 nov. 2023 /CNW/ - Face aux entourloupettes orchestrées en catimini par le gouvernement caquiste pour utiliser des fonds d'un programme régional au profit de LNH, sans même consulter ses partenaires municipaux, tel que dévoilé par La Presse, Québec solidaire demande à la CAQ de reculer sur la subvention et veut déclencher une enquête.

« Cette affaire sent mauvais depuis le début et Québec solidaire demande à la Vérificatrice générale d'enquêter sur cette apparence de manipulation de fonds publics. La population a le droit de savoir comment et qui a pris cette décision absurde et scandaleuse, souligne Vincent Marissal, responsable solidaire en matière d'éthique et de sports. Les programmes gouvernementaux ne sont pas les joujoux de la CAQ qui peut les utiliser en cachette selon ses caprices »

Québec solidaire n'en restera pas là: dès mardi, le parti déposera une motion à l'Assemblée nationale demandant formellement au gouvernement de reculer et d'annuler cette subvention. « Le seul geste honorable pour la CAQ est d'annuler cette subvention déplacée et honteuse et nous lui donnerons l'occasion de le faire en appuyant notre motion », indique Haroun Bouazzi, responsable en matière d'économie.

