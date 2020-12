Subvention à la rénovation résidentielle RénoPlex - Un nouveau programme bonifié qui mise sur la transition écologique

MONTRÉAL, le 13 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du comité exécutif de la Ville de Montréal ont adopté cette semaine le nouveau règlement sur le programme d'appui à la rénovation de petits bâtiments résidentiels, RénoPlex.

Ce nouveau programme bonifié inclut désormais des subventions qui contribueront à l'atteinte de plusieurs objectifs en matière de développement durable, en permettant de réduire les gaz à effet de serre, en luttant contre les îlots de chaleur, en favorisant des logements sains.

Des travaux qui permettent de rendre les bâtiments plus résilients y sont inclus. Par exemple :

remplacement du chauffage et chauffe-eau au mazout (obligatoire), travaux électriques pour l'installation d'une borne pour voiture électrique;

imperméabilisation et réparation des fondations, installation d'un drain de fondation, mesure visant à atténuer les risques d'infiltrations liées aux entrées de garage en contre-pente;

installation d'un toit végétal, pavés alvéolés;

remplacement d'une entrée d'eau en plomb, ventilation.

Ces subventions à la rénovation des immeubles résidentiels afin de les rendre plus résilients est d'ailleurs l'une des mesures du Plan Climat dévoilé cette semaine.

Avec ce programme, la Ville de Montréal prévoit approuver annuellement des demandes visant 325 bâtiments, comparativement à une moyenne de 224 bâtiments d'un à cinq logements au cours des cinq dernières années. Les subventions accordées sont quant à elles estimées à 4,9 M$ annuellement, comparativement à une moyenne de 2,9 M$ pour ce type de bâtiment.

De plus, l'admissibilité du programme a été élargie à toute la Ville et modulée par arrondissement, approche plus compatible avec la relance économique.

« Le programme RénoPlex est proposé dans un contexte marqué par un faible taux d'inoccupation des immeubles et par des défis d'abordabilité. À cette réalité s'ajoute l'impératif d'assurer une transition écologique et de relancer l'économie de Montréal en cette période de pandémie. Plusieurs caractéristiques de RénoPlex répondent à ces enjeux, et je suis très heureux que 40 000 logements de plus pourront être éligibles pour des subventions à la rénovation grâce à ce nouveau programme », a déclaré Robert Beaudry, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif.

Critères d'admissibilité du programme RénoPlex

Pour être admissible au programme, un projet de rénovation doit atteindre un minimum de subvention de 3 000 $, équivalent à environ 10 000 $ en travaux reconnus pour un bâtiment. Les montants de subvention ont été calculés afin qu'ils représentent entre 25 % et 30 % du coût estimé des travaux. Toutefois, des montants plus élevés sont prévus pour les travaux favorisant la transition écologique.

Ainsi, l'aide maximale est fixée à 20 000 $ pour les bâtiments d'un seul logement et à 40 000 $ pour les bâtiments de deux à cinq logements. Le montant maximum de subvention pour les OBNL en habitation est augmenté de 50%, soit 30 000$ pour les bâtiments d'un logement et 60 000$ pour les bâtiments de deux à logements.

Il est important de souligner que le nouveau règlement vise les travaux permettant de maintenir en bon état les bâtiments et les logements et qui n'entraînent pas le déplacement des locataires. Cette refonte des programmes aura pour effet de remplacer les programmes existants Rénovation à la carte, Stabilisation des fondations et Rénovation résidentielle majeure, qui prendront fin.

« Ce nouveau programme vient répondre à un besoin réel en matière d'habitation. Je suis d'autant plus ravi que les forfaits populaires des programmes actuels ont été conservés, ce qui permet d'offrir à la population montréalaise un programme mieux adapté à la situation actuelle », a ajouté M. Beaudry.

Pour en apprendre davantage sur les critères d'admissibilité au programme RénoPlex, en ce qui a trait aux subventions possibles en fonction de la valeur foncière de la propriété, notamment, veuillez visiter montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

