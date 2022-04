La Outback 2023 se décline en versions Convenience, Touring, Onyx, Limited, Wilderness, Limited XT et Premier XT. Les versions XT et Wilderness sont animées de série par le puissant moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 litres. De plus, sur la version Premium XT, le système EyeSight version quatre est équipé d'une caméra grand angle.

À l'exception de la version Wilderness lancée récemment, la gamme Outback affiche une allure plus audacieuse, comme en témoignent sa nouvelle calandre plus proéminente, ses antibrouillards et ses phares à DEL redessinés, ainsi que son bouclier d'allure plus robuste. Sur les côtés, les passages de roues plus grands bonifient cette allure plus audacieuse tout en offrant une protection additionnelle.

La Outback 2023 reçoit de série la dernière version de la technologie d'aide à la conduite EyeSight. Plus convivial, ce système perfectionné intervient dans des conditions encore plus variées et nombreuses. Ces perfectionnements sont possibles grâce à un champ de vision plus large, à un logiciel actualisé et à l'ajout d'un servofrein électrique.

Au sommet de la gamme, la version Premier XT comprend en plus une caméra grand angle qui agit de concert avec le système EyeSight à deux caméras. Cette caméra additionnelle agrandit le champ de vision pour reconnaître plus tôt les piétons et les cyclistes lorsque le véhicule s'engage dans une intersection à basse vitesse. Le système EyeSight émet une alerte et serre les freins, au besoin, pour éviter la collision avec un cycliste ou un piéton qui traverse devant. La version Premier XT reçoit aussi en nouveauté un rétroviseur intelligent ACL intégral, autoatténuant, avec boussole et HomeLink.

Sur les versions équipées du système Subaru de détection de véhicules en approche (SRVD), le système EyeSight inclut le système de braquage automatique d'urgence. Ce nouveau système agit en parallèle avec le système de freinage précollision pour aider à éviter la collision lorsque le véhicule roule à moins de 80 km/h.

NOUVELLE VERSION ONYX

La version Onyx se distingue par ses éléments extérieurs noirs, ses roues actualisées de 18 pouces en alliage gris fusil, ses monogrammes noirs, ainsi que son habitacle gris deux tons exclusif. Les sièges sont tendus d'un tissu doux toutes saisons. Issue de la version Touring, la Onyx comprend en plus les sièges arrière chauffants aux extrémités, le pédalier en alliage et la fonction X-MODE bimode.

PERFORMANCES ET CAPACITÉS

La Outback 2023 combine avec brio les aptitudes d'un VUS au confort et à la tenue de route d'une voiture. Elle est équipée de série de la traction intégrale symétrique à prise constante Subaru, du système d'orientation active du couple, du système de contrôle de la dynamique du véhicule et de la fonction X-MODE avec limiteur de vitesse en descente. La garde au sol de 220 millimètres (230 millimètres sur la version Wilderness) est supérieure à celle de nombreux VUS et pourtant, la Outback conserve une hauteur d'accès confortablement basse pour les passagers avant et arrière, ainsi qu'un confort exceptionnel et un excellent comportement dynamique pour un véhicule aussi compétent.

Les versions XT et Wilderness sont animées par un robuste moteur turbo SUBARU BOXER de 2,4 litres livrant 260 chevaux à 5 600 tr/min et 277 lb-pi de couple à 2 000 tr/min. Le moteur atmosphérique SUBARU BOXER de 2,5 litres livré de série développe 182 chevaux à 5 800 tr/min et 176 lb-pi de couple à 4 400 tr/min.

Les moteurs de toutes les Outback 2023 sont couplés à la CVT Lineartronic avec mode manuel à 8 vitesses et palettes de changement de vitesses au volant. Le moteur turbo de 2,4 litres des versions XT consomme 10,1 et 7,9 L/100 km (ville/route) (estimation) et affiche une capacité de remorquage de 1 588 kilos, la plus élevée dans l'histoire de la Outback. Le moteur de 2,5 litres consomme 9 et 7,1 L/100 km (ville/route) (estimation).

STRUCTURE ET SÉCURITÉ

Lancée en 2017, la plateforme globale Subaru a été optimisée pour la Outback. Sa rigidité en torsion et de la suspension avant a été augmentée de 70 % par rapport à la plateforme de la précédente Outback. La rigidité en flexion latérale avant et de la sous-carrosserie arrière a grimpé de 100 % par rapport à la plateforme précédente. Lors d'une collision frontale ou latérale, la Outback protège encore mieux ses occupants, puisque sa nouvelle structure absorbe plus de 40 % plus d'énergie que le modèle précédent. Lorsque la collision est inévitable, la Outback protège les occupants au moyen de huit sacs gonflables de série, y compris un protège-genoux gonflable pour le conducteur. Subaru prévoit que la Outback 2023 recevra les meilleures mentions de sécurité lorsqu'elle sera testée plus tard dans l'année, y compris la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ décernée par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).

La technologie d'aide à la conduite EyeSight de série inclut le régulateur de vitesse adaptatif évolué avec maintien au centre de la voie qui imprime un mouvement au volant lorsque le système détecte un début de sortie de voie, ce qui aide le conducteur à conserver la trajectoire voulue. Livrable sur les versions Limited, Limited XT et Premier XT, le système d'alerte aux distractions DriverFocus fait appel à sa propre caméra infrarouge et à une technologie de reconnaissance faciale pour reconnaître les signes de fatigue ou de manque d'attention et émet des alertes sonores et visuelles en guise d'avertissement au conducteur et aux passagers. Parmi les autres technologies d'aide à la conduite livrables, mentionnons le freinage automatique en marche arrière et la surveillance EyeSight avec affichage tête haute.

Livrable sur les Wilderness et Premier XT, le système de surveillance à l'avant capte des images dans les angles morts et les affiche sur 180 degrés à l'écran de 11,6 pouces, ce qui contribue à la sécurité, car il permet au conducteur de connaître l'état de la chaussée devant et l'aide lors des manœuvres de stationnement et en conduite hors route.

CONFORT, PRATICITÉ ET POLYVALENCE

Toutes les versions reçoivent les sièges avant chauffants, le volant chauffant sur toute la circonférence, la commande automatique de la température, le siège du conducteur à réglages électriques, le plafonnier à DEL, les rétroviseurs extérieurs chauffants avec éclairage d'accueil et la banquette arrière à dossiers rabattables d'un seul geste. Sur la version Touring, le rétroviseur autoatténuant avec HomeLink et boussole, la clé de proximité avec bouton de démarrage, le toit ouvrant et le dégivreur d'essuie-glace s'ajoutent à la liste des équipements.

Pour alimenter les appareils personnels, la Outback comprend de série des ports USB-A à l'avant, des ports USB A et C à l'arrière et deux prises de 12 V c.c. Un chargeur sans fil et un port USB-C à l'avant s'ajoutent aux versions Touring et de gamme supérieure.

Dotée d'un plancher de chargement de 1 906 millimètres de long lorsque les dossiers des sièges arrière sont rabattus, la Outback 2023 affiche un volume-bagages de 2 144 litres. L'ouverture du hayon est large, ce qui permet de charger facilement de longs articles comme de l'équipement de camping, des bâtons de golf ou des poussettes. Les versions Touring et de gamme supérieure reçoivent le très pratique hayon électrique mains libres. Il suffit de passer la main devant l'emblème Subaru (au centre du hayon) pour commander l'ouverture; le cache-bagages qui s'ouvre d'un seul geste permet un accès facile. Pour bonifier la polyvalence de chargement, la Outback reçoit de série des longerons de toit avec points d'attache et traverses intégrées et rétractables. La Outback Wilderness comprend des longerons de toit et des traverses plus robustes qui améliorent grandement la capacité de charge dynamique et statique et qui permettent l'installation d'une tente sur le toit.

DESIGN AUDACIEUX

L'extérieur de la Outback met l'accent sur la robustesse et la fonctionnalité tout en évoquant le sens de l'aventure. Pour 2023, la gamme Outback (à l'exception de la version Wilderness) se pare d'une nouvelle face avant qui inclut un bouclier d'allure dynamique, une plus grande calandre, ainsi que des antibrouillards et des phares à DEL actualisés. Les passages de roues actualisés rehaussent la fonctionnalité.

À bord, l'impression d'espace est accentuée par la présence d'un large pare-brise et du dégagement entre le centre du bloc d'instruments et les panneaux des portes. La version Premier XT au sommet de la gamme regorge d'éléments luxueux tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, notamment le cuir Nappa avec la nouvelle option livrable de garnissage intérieur noir sur certaines couleurs extérieures. Les sièges avant ventilés, le rétroviseur intérieur intelligent avec caméra arrière, HomeLink et boussole, la caméra de surveillance à l'avant, les rétroviseurs extérieurs repliables à commande électrique, les moulures noir brillant sur les montants, les poignées de porte chromées, les longerons de toit peints de couleur argent et les rétroviseurs extérieurs à finition satinée complètent les nouveautés.

TECHNOLOGIE EMBARQUÉE SUBARU

La Outback 2023 est livrée de série avec le système d'infodivertissement à deux écrans de 7 pouces et compatible avec CarPlay d'Apple et Android Auto par câble. En nouveauté sur les versions Touring et de gamme supérieure, la plus récente version du système multimédia STARLINK Plus avec écran de 11,6 pouces compatible avec CarPlay d'Apple et Android Auto sans fil et affichage plein écran de série. Ce système comprend un écran tactile haute résolution de 11,6 pouces qui intègre les instruments et des commandes tactiles améliorées pour contrôler le son, le système de chauffage, ventilation et climatisation, la fonction X-MODE et certaines fonctions du véhicule. Parmi les autres caractéristiques de série, mentionnons le nouveau mode Valet, la téléphonie mains libres et la diffusion audio en continu Bluetooth, la radio AM/FM, la radio SiriusXM (abonnement gratuit de 3 mois), la radio HD et les mises à jour par liaison radio.

Le système de navigation multimédia avec écran de 11,6 pouces inclut la navigation par activation vocale pilotée par la plus récente version du système TomTom et SiriusXM Traffic (abonnement gratuit de 3 mois).

La Outback 2023 est le premier modèle Subaru à intégrer what3words (W3W), une technologie de localisation novatrice qui permet de partager un emplacement précis à l'aide de trois mots simples. W3W a divisé le monde en grille de 3 mètres carrés et a attribué à chaque carré une combinaison unique de trois mots, ces trois mots correspondant à une adresse « what3words ». Armé de ces trois mots, l'utilisateur peut se rendre avec une grande précision à un point de rencontre sur un sentier, à un belvédère ou à tout autre endroit difficile à trouver. Cette fonction équipe de série les modèles dotés du système de navigation multimédia STARLINK avec écran de 11,6 pouces.

La Outback est construite dans l'usine Subaru of Indiana Automotive (SIA) à Lafayette, en Indiana, aux États-Unis, tout comme les Ascent, Impreza et Legacy.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanadasur Twitter.

